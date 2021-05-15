Radio Caca (RACA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Radio Caca (RACA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Radio Caca (RACA) Informatie RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Officiële website: https://www.radiocaca.com/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040

Radio Caca (RACA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Radio Caca (RACA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.58M $ 27.58M $ 27.58M Hoogste ooit: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00005515 $ 0.00005515 $ 0.00005515 Meer informatie over Radio Caca (RACA) prijs

Radio Caca (RACA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Radio Caca (RACA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RACA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RACA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RACA begrijpt, kun je de live prijs van RACA token verkennen!

