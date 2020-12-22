Marlin POND (POND) Tokenomie

Marlin POND (POND) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Marlin POND (POND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Marlin POND (POND) Informatie

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Officiële website:
https://www.marlin.org
Whitepaper:
https://docs.marlin.org
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c

Marlin POND (POND) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Marlin POND (POND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 65.73M
$ 65.73M$ 65.73M
Totale voorraad:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Circulerende voorraad:
$ 8.20B
$ 8.20B$ 8.20B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 80.14M
$ 80.14M$ 80.14M
Hoogste ooit:
$ 0.308957
$ 0.308957$ 0.308957
Laagste ooit:
$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913
Huidige prijs:
$ 0.008014
$ 0.008014$ 0.008014

Marlin POND (POND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Marlin POND (POND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal POND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel POND tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van POND begrijpt, kun je de live prijs van POND token verkennen!

Hoe koop je POND?

Wil je Marlin POND (POND) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om POND te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Marlin POND (POND) Prijsgeschiedenis

Door de POND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van POND

Wil je weten waar je POND naartoe gaat? Onze POND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

