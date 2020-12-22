Marlin POND (POND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Marlin POND (POND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Marlin POND (POND) Informatie Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Officiële website: https://www.marlin.org Whitepaper: https://docs.marlin.org Block explorer: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c

Marlin POND (POND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Marlin POND (POND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.73M $ 65.73M $ 65.73M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 80.14M $ 80.14M $ 80.14M Hoogste ooit: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 Laagste ooit: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Huidige prijs: $ 0.008014 $ 0.008014 $ 0.008014 Meer informatie over Marlin POND (POND) prijs

Marlin POND (POND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Marlin POND (POND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POND begrijpt, kun je de live prijs van POND token verkennen!

Marlin POND (POND) Prijsgeschiedenis Door de POND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de POND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van POND Wil je weten waar je POND naartoe gaat? Onze POND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POND token!

