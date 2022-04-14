BOOP (BOOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOOP (BOOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOOP (BOOP) Informatie BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform. Officiële website: https://boop.fun/ Block explorer: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i

BOOP (BOOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOOP (BOOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 304.53M $ 304.53M $ 304.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.77M $ 20.77M $ 20.77M Hoogste ooit: $ 0.51 $ 0.51 $ 0.51 Laagste ooit: $ 0.020578653746614585 $ 0.020578653746614585 $ 0.020578653746614585 Huidige prijs: $ 0.02077 $ 0.02077 $ 0.02077 Meer informatie over BOOP (BOOP) prijs

BOOP (BOOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOOP (BOOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOOP begrijpt, kun je de live prijs van BOOP token verkennen!

BOOP (BOOP) Prijsgeschiedenis Door de BOOP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOOP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOOP Wil je weten waar je BOOP naartoe gaat? Onze BOOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOOP token!

