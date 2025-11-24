Hva er DFDVSOL

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DFDV Staked SOL (DFDVSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DFDV Staked SOL (DFDVSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.17M $ 66.17M $ 66.17M Total forsyning: $ 502.06K $ 502.06K $ 502.06K Sirkulerende forsyning: $ 502.06K $ 502.06K $ 502.06K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.17M $ 66.17M $ 66.17M All-time high: $ 259.77 $ 259.77 $ 259.77 All-Time Low: $ 130.31 $ 130.31 $ 130.31 Nåværende pris: $ 131.79 $ 131.79 $ 131.79 Lær mer om DFDV Staked SOL (DFDVSOL) pris Kjøp DFDVSOL nå!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Informasjon Offisiell nettside: https://defidevcorp.com/

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DFDV Staked SOL (DFDVSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFDVSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFDVSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFDVSOLs tokenomics, kan du utforske DFDVSOL tokenets livepris!

DFDVSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor DFDVSOL kan være på vei? Vår DFDVSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DFDVSOL tokenets prisforutsigelse nå!

