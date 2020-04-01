Trust Wallet (TWT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trust Wallet (TWT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trust Wallet (TWT) Informasjon Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Offisiell nettside: https://trustwallet.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Kjøp TWT nå!

Trust Wallet (TWT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trust Wallet (TWT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 518.80M $ 518.80M $ 518.80M Total forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Sirkulerende forsyning: $ 429.86M $ 429.86M $ 429.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B All-time high: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 All-Time Low: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Nåværende pris: $ 1.2069 $ 1.2069 $ 1.2069 Lær mer om Trust Wallet (TWT) pris

Trust Wallet (TWT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trust Wallet (TWT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TWT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TWT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TWTs tokenomics, kan du utforske TWT tokenets livepris!

Trust Wallet (TWT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TWT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TWT nå!

TWT prisforutsigelse Vil du vite hvor TWT kan være på vei? Vår TWT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TWT tokenets prisforutsigelse nå!

