Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Rupiah Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Rupiah Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Rupiah Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000061 i 2025. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Rupiah Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000064 i 2026. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDRT for 2027 $ 0.000067 med en 10.25% vekstrate. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDRT for 2028 $ 0.000071 med en 15.76% vekstrate. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDRT for 2029 $ 0.000074 med en 21.55% vekstrate. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDRT for 2030 $ 0.000078 med en 27.63% vekstrate. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Rupiah Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000128. Rupiah Token (IDRT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Rupiah Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000208. År Pris Vekst 2025 $ 0.000061 0.00%

2026 $ 0.000064 5.00%

2027 $ 0.000067 10.25%

2028 $ 0.000071 15.76%

2029 $ 0.000074 21.55%

2030 $ 0.000078 27.63%

2031 $ 0.000082 34.01%

2032 $ 0.000086 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000091 47.75%

2034 $ 0.000095 55.13%

2035 $ 0.000100 62.89%

2036 $ 0.000105 71.03%

2037 $ 0.000110 79.59%

2038 $ 0.000116 88.56%

2039 $ 0.000122 97.99%

2040 $ 0.000128 107.89% Vis mer Kortsiktig Rupiah Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000061 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000061 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000061 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000061 0.41% Rupiah Token (IDRT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IDRT September 21, 2025(I dag) er $0.000061 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Rupiah Token (IDRT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IDRT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000061 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Rupiah Token (IDRT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IDRT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000061 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Rupiah Token (IDRT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IDRT $0.000061 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Rupiah Token prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 10.71M
Opplagsforsyning 173.86B
Volum (24 timer) ----
Den siste IDRT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har IDRT en sirkulerende forsyning på 173.86B og total markedsverdi på $ 10.71M.

Rupiah Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Rupiah Token direktepris, er gjeldende pris for Rupiah Token 0.000061USD. Den sirkulerende forsyningen av Rupiah Token(IDRT) er 173.86B IDRT , som gir den en markedsverdi på $10,714,261 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.23% $ 0 $ 0.000061 $ 0.000060

7 dager 0.28% $ 0.000000 $ 0.000061 $ 0.000060

30 dager 0.60% $ 0.000000 $ 0.000061 $ 0.000060 24-timers ytelse De siste 24 timene har Rupiah Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 1.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Rupiah Token handlet på en topp på $0.000061 og en bunn på $0.000060 . Det så en prisendring på 0.28% . Denne nylige trenden viser potensialet til IDRT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Rupiah Token opplevd en 0.60% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000000 av dens verdi. Dette indikerer at IDRT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Rupiah Token (IDRT) prisforutsigelsesmodul? Rupiah Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IDRT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Rupiah Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IDRT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Rupiah Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IDRT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IDRT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Rupiah Token.

Hvorfor er IDRT-prisforutsigelse viktig?

IDRT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

