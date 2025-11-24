Photon (PHOTON)-prisforutsigelse (USD)

Photon-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Photon (PHOTON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Photon potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143439 i 2025. Photon (PHOTON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Photon potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.150610 i 2026. Photon (PHOTON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHOTON for 2027 $ 0.158141 med en 10.25% vekstrate. Photon (PHOTON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHOTON for 2028 $ 0.166048 med en 15.76% vekstrate. Photon (PHOTON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHOTON for 2029 $ 0.174351 med en 21.55% vekstrate. Photon (PHOTON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHOTON for 2030 $ 0.183068 med en 27.63% vekstrate. Photon (PHOTON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Photon potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.298199. Photon (PHOTON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Photon potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.485735.

2026 $ 0.150610 5.00%

2027 $ 0.158141 10.25%

2028 $ 0.166048 15.76%

2029 $ 0.174351 21.55%

2030 $ 0.183068 27.63%

2031 $ 0.192221 34.01%

2032 $ 0.201833 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.211924 47.75%

2034 $ 0.222520 55.13%

2035 $ 0.233647 62.89%

2036 $ 0.245329 71.03%

2037 $ 0.257595 79.59%

2038 $ 0.270475 88.56%

2039 $ 0.283999 97.99%

2040 $ 0.298199 107.89% Vis mer Kortsiktig Photon-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.143439 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.143458 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.143576 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.144028 0.41% Photon (PHOTON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PHOTON November 24, 2025(I dag) er $0.143439 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Photon (PHOTON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PHOTON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.143458 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Photon (PHOTON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PHOTON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.143576 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Photon (PHOTON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PHOTON $0.144028 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Photon prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 257.00K$ 257.00K $ 257.00K Opplagsforsyning 1.79M 1.79M 1.79M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PHOTON-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PHOTON en sirkulerende forsyning på 1.79M og total markedsverdi på $ 257.00K. Se PHOTON livepris

Photon Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Photon direktepris, er gjeldende pris for Photon 0.143439USD. Den sirkulerende forsyningen av Photon(PHOTON) er 1.79M PHOTON , som gir den en markedsverdi på $256,995 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.21% $ -0.001760 $ 0.148746 $ 0.139902

7 dager -35.08% $ -0.050319 $ 0.338315 $ 0.141553

30 dager -57.45% $ -0.082407 $ 0.338315 $ 0.141553 24-timers ytelse De siste 24 timene har Photon vist en prisbevegelse på $-0.001760 , noe som gjenspeiler en -1.21% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Photon handlet på en topp på $0.338315 og en bunn på $0.141553 . Det så en prisendring på -35.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til PHOTON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Photon opplevd en -57.45% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.082407 av dens verdi. Dette indikerer at PHOTON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Photon (PHOTON) prisforutsigelsesmodul? Photon-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PHOTON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Photon det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PHOTON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Photon. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PHOTON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PHOTON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Photon.

Hvorfor er PHOTON-prisforutsigelse viktig?

PHOTON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

