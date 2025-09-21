Monkey Pox (POX)-prisforutsigelse (USD)

Få Monkey Pox prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye POX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Monkey Pox % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Monkey Pox-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Monkey Pox (POX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Monkey Pox potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004010 i 2025. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Monkey Pox potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004210 i 2026. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POX for 2027 $ 0.004421 med en 10.25% vekstrate. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POX for 2028 $ 0.004642 med en 15.76% vekstrate. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POX for 2029 $ 0.004874 med en 21.55% vekstrate. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POX for 2030 $ 0.005118 med en 27.63% vekstrate. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Monkey Pox potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008337. Monkey Pox (POX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Monkey Pox potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013580. År Pris Vekst 2025 $ 0.004010 0.00%

2026 $ 0.004210 5.00%

2027 $ 0.004421 10.25%

2028 $ 0.004642 15.76%

2029 $ 0.004874 21.55%

2030 $ 0.005118 27.63%

2031 $ 0.005374 34.01%

2032 $ 0.005642 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005925 47.75%

2034 $ 0.006221 55.13%

2035 $ 0.006532 62.89%

2036 $ 0.006858 71.03%

2037 $ 0.007201 79.59%

2038 $ 0.007562 88.56%

2039 $ 0.007940 97.99%

2040 $ 0.008337 107.89% Vis mer Kortsiktig Monkey Pox-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004010 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004010 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004014 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004026 0.41% Monkey Pox (POX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for POX September 21, 2025(I dag) er $0.004010 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Monkey Pox (POX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for POX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004010 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Monkey Pox (POX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for POX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004014 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Monkey Pox (POX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for POX $0.004026 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Monkey Pox prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste POX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har POX en sirkulerende forsyning på 999.94M og total markedsverdi på $ 4.01M. Se POX livepris

Monkey Pox Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Monkey Pox direktepris, er gjeldende pris for Monkey Pox 0.004010USD. Den sirkulerende forsyningen av Monkey Pox(POX) er 999.94M POX , som gir den en markedsverdi på $4,010,081 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.69% $ 0 $ 0.004030 $ 0.003907

7 dager -30.73% $ -0.001232 $ 0.005861 $ 0.003933

30 dager -19.38% $ -0.000777 $ 0.005861 $ 0.003933 24-timers ytelse De siste 24 timene har Monkey Pox vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.69% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Monkey Pox handlet på en topp på $0.005861 og en bunn på $0.003933 . Det så en prisendring på -30.73% . Denne nylige trenden viser potensialet til POX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Monkey Pox opplevd en -19.38% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000777 av dens verdi. Dette indikerer at POX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Monkey Pox (POX) prisforutsigelsesmodul? Monkey Pox-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Monkey Pox det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Monkey Pox. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Monkey Pox.

Hvorfor er POX-prisforutsigelse viktig?

POX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i POX nå? I følge dine forutsigelser vil POX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for POX neste måned? I følge Monkey Pox (POX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte POX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 POX koste i 2026? Prisen på 1 Monkey Pox (POX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på POX i 2027? Monkey Pox (POX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for POX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Monkey Pox (POX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for POX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Monkey Pox (POX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 POX koste i 2030? Prisen på 1 Monkey Pox (POX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for POX i 2040? Monkey Pox (POX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POX innen 2040.