MNet Continuum (NUUM)-prisforutsigelse (USD)

Få MNet Continuum prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NUUM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NUUM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på MNet Continuum % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon MNet Continuum-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan MNet Continuum potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002147 i 2025. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan MNet Continuum potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002254 i 2026. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUUM for 2027 $ 0.002367 med en 10.25% vekstrate. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUUM for 2028 $ 0.002485 med en 15.76% vekstrate. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUUM for 2029 $ 0.002610 med en 21.55% vekstrate. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUUM for 2030 $ 0.002740 med en 27.63% vekstrate. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MNet Continuum potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004464. MNet Continuum (NUUM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MNet Continuum potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007271. År Pris Vekst 2025 $ 0.002147 0.00%

2026 $ 0.002254 5.00%

2027 $ 0.002367 10.25%

2028 $ 0.002485 15.76%

2029 $ 0.002610 21.55%

2030 $ 0.002740 27.63%

2031 $ 0.002877 34.01%

2032 $ 0.003021 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003172 47.75%

2034 $ 0.003331 55.13%

2035 $ 0.003497 62.89%

2036 $ 0.003672 71.03%

2037 $ 0.003856 79.59%

2038 $ 0.004049 88.56%

2039 $ 0.004251 97.99%

2040 $ 0.004464 107.89% Vis mer Kortsiktig MNet Continuum-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002147 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002147 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002149 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002156 0.41% MNet Continuum (NUUM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NUUM September 21, 2025(I dag) er $0.002147 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MNet Continuum (NUUM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NUUM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002147 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MNet Continuum (NUUM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NUUM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002149 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MNet Continuum (NUUM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NUUM $0.002156 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MNet Continuum prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 284.34K$ 284.34K $ 284.34K Opplagsforsyning 132.42M 132.42M 132.42M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NUUM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NUUM en sirkulerende forsyning på 132.42M og total markedsverdi på $ 284.34K. Se NUUM livepris

MNet Continuum Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MNet Continuum direktepris, er gjeldende pris for MNet Continuum 0.002147USD. Den sirkulerende forsyningen av MNet Continuum(NUUM) er 132.42M NUUM , som gir den en markedsverdi på $284,343 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.48% $ 0 $ 0.002183 $ 0.002116

7 dager -3.55% $ -0.000076 $ 0.002249 $ 0.001656

30 dager 29.13% $ 0.000625 $ 0.002249 $ 0.001656 24-timers ytelse De siste 24 timene har MNet Continuum vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.48% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MNet Continuum handlet på en topp på $0.002249 og en bunn på $0.001656 . Det så en prisendring på -3.55% . Denne nylige trenden viser potensialet til NUUM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MNet Continuum opplevd en 29.13% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000625 av dens verdi. Dette indikerer at NUUM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer MNet Continuum (NUUM) prisforutsigelsesmodul? MNet Continuum-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NUUM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MNet Continuum det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NUUM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MNet Continuum. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NUUM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NUUM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MNet Continuum.

Hvorfor er NUUM-prisforutsigelse viktig?

NUUM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NUUM nå? I følge dine forutsigelser vil NUUM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NUUM neste måned? I følge MNet Continuum (NUUM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NUUM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NUUM koste i 2026? Prisen på 1 MNet Continuum (NUUM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NUUM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NUUM i 2027? MNet Continuum (NUUM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NUUM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NUUM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil MNet Continuum (NUUM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NUUM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil MNet Continuum (NUUM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NUUM koste i 2030? Prisen på 1 MNet Continuum (NUUM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NUUM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NUUM i 2040? MNet Continuum (NUUM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NUUM innen 2040. Registrer deg nå