Tezos (XTZ)-prisforutsigelse (USD)

Få Tezos prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye XTZ vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp XTZ

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Tezos % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.7598 $0.7598 $0.7598 -1.46% USD Faktisk Prediksjon Tezos-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Tezos (XTZ) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Tezos potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.7598 i 2025. Tezos (XTZ) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Tezos potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.797790 i 2026. Tezos (XTZ) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XTZ for 2027 $ 0.837679 med en 10.25% vekstrate. Tezos (XTZ) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XTZ for 2028 $ 0.879563 med en 15.76% vekstrate. Tezos (XTZ) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XTZ for 2029 $ 0.923541 med en 21.55% vekstrate. Tezos (XTZ) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XTZ for 2030 $ 0.969718 med en 27.63% vekstrate. Tezos (XTZ) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Tezos potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.5795. Tezos (XTZ) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Tezos potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.5729. År Pris Vekst 2025 $ 0.7598 0.00%

2026 $ 0.797790 5.00%

2027 $ 0.837679 10.25%

2028 $ 0.879563 15.76%

2029 $ 0.923541 21.55%

2030 $ 0.969718 27.63%

2031 $ 1.0182 34.01%

2032 $ 1.0691 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.1225 47.75%

2034 $ 1.1786 55.13%

2035 $ 1.2376 62.89%

2036 $ 1.2995 71.03%

2037 $ 1.3644 79.59%

2038 $ 1.4327 88.56%

2039 $ 1.5043 97.99%

2040 $ 1.5795 107.89% Vis mer Kortsiktig Tezos-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.7598 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.759904 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.760528 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.762922 0.41% Tezos (XTZ) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for XTZ September 21, 2025(I dag) er $0.7598 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Tezos (XTZ) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for XTZ, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.759904 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Tezos (XTZ) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for XTZ, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.760528 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Tezos (XTZ) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for XTZ $0.762922 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Tezos prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.7598$ 0.7598 $ 0.7598 Prisendring (24 t) -1.46% Markedsverdi $ 804.67M$ 804.67M $ 804.67M Opplagsforsyning 1.06B 1.06B 1.06B Volum (24 timer) $ 239.73K$ 239.73K $ 239.73K Volum (24 timer) -- Den siste XTZ-prisen er $ 0.7598. Den har en 24-timers endring på -1.46%, med et 24-timers handelsvolum på $ 239.73K. Videre har XTZ en sirkulerende forsyning på 1.06B og total markedsverdi på $ 804.67M. Se XTZ livepris

Hvordan kjøpe Tezos (XTZ) Prøver du å kjøpe XTZ? Du kan nå kjøpe XTZ via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Tezos og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper XTZ nå

Tezos Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Tezos direktepris, er gjeldende pris for Tezos 0.7598USD. Den sirkulerende forsyningen av Tezos(XTZ) er 0.00 XTZ , som gir den en markedsverdi på $804.67M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.002000 $ 0.7717 $ 0.7496

7 dager -0.04% $ -0.033100 $ 0.8312 $ 0.7484

30 dager -0.04% $ -0.0353 $ 0.8789 $ 0.692 24-timers ytelse De siste 24 timene har Tezos vist en prisbevegelse på $0.002000 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Tezos handlet på en topp på $0.8312 og en bunn på $0.7484 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til XTZ for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Tezos opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0353 av dens verdi. Dette indikerer at XTZ kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Tezos prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full XTZ prishistorikk

Hvordan fungerer Tezos (XTZ) prisforutsigelsesmodul? Tezos-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for XTZ basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Tezos det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for XTZ, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Tezos. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til XTZ. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til XTZ for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Tezos.

Hvorfor er XTZ-prisforutsigelse viktig?

XTZ-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i XTZ nå? I følge dine forutsigelser vil XTZ oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for XTZ neste måned? I følge Tezos (XTZ)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte XTZ-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 XTZ koste i 2026? Prisen på 1 Tezos (XTZ) i dag er $0.7598 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XTZ øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på XTZ i 2027? Tezos (XTZ) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XTZ innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for XTZ i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Tezos (XTZ) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for XTZ i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Tezos (XTZ) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 XTZ koste i 2030? Prisen på 1 Tezos (XTZ) i dag er $0.7598 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XTZ øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for XTZ i 2040? Tezos (XTZ) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XTZ innen 2040. Registrer deg nå