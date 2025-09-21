XDC Network (XDC)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på XDC Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

2026 $ 0.080178 5.00%

2027 $ 0.084186 10.25%

2028 $ 0.088396 15.76%

2029 $ 0.092816 21.55%

2030 $ 0.097456 27.63%

2031 $ 0.102329 34.01%

2032 $ 0.107446 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.112818 47.75%

2034 $ 0.118459 55.13%

2035 $ 0.124382 62.89%

2036 $ 0.130601 71.03%

2037 $ 0.137131 79.59%

2038 $ 0.143988 88.56%

2039 $ 0.151187 97.99%

2040 $ 0.158746 107.89% Vis mer Kortsiktig XDC Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.07636 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.076370 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.076433 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.076673 0.41% XDC Network (XDC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for XDC September 21, 2025(I dag) er $0.07636 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. XDC Network (XDC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for XDC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.076370 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. XDC Network (XDC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for XDC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.076433 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. XDC Network (XDC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for XDC $0.076673 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende XDC Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.07636$ 0.07636 $ 0.07636 Prisendring (24 t) -0.79% Markedsverdi $ 1.36B$ 1.36B $ 1.36B Opplagsforsyning 17.75B 17.75B 17.75B Volum (24 timer) $ 960.29K$ 960.29K $ 960.29K Volum (24 timer) -- Den siste XDC-prisen er $ 0.07636. Den har en 24-timers endring på -0.79%, med et 24-timers handelsvolum på $ 960.29K. Videre har XDC en sirkulerende forsyning på 17.75B og total markedsverdi på $ 1.36B. Se XDC livepris

Hvordan kjøpe XDC Network (XDC) Prøver du å kjøpe XDC? Du kan nå kjøpe XDC via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper XDC Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper XDC nå

XDC Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for XDC Network direktepris, er gjeldende pris for XDC Network 0.07636USD. Den sirkulerende forsyningen av XDC Network(XDC) er 0.00 XDC , som gir den en markedsverdi på $1.36B . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001169 $ 0.0776 $ 0.0751

7 dager -0.01% $ -0.001369 $ 0.08044 $ 0.07379

30 dager -0.06% $ -0.005269 $ 0.08566 $ 0.07264 24-timers ytelse De siste 24 timene har XDC Network vist en prisbevegelse på $0.001169 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har XDC Network handlet på en topp på $0.08044 og en bunn på $0.07379 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til XDC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har XDC Network opplevd en -0.06% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.005269 av dens verdi. Dette indikerer at XDC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette XDC Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full XDC prishistorikk

Hvordan fungerer XDC Network (XDC) prisforutsigelsesmodul? XDC Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for XDC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for XDC Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for XDC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til XDC Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til XDC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til XDC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til XDC Network.

Hvorfor er XDC-prisforutsigelse viktig?

XDC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i XDC nå? I følge dine forutsigelser vil XDC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for XDC neste måned? I følge XDC Network (XDC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte XDC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 XDC koste i 2026? Prisen på 1 XDC Network (XDC) i dag er $0.07636 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XDC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på XDC i 2027? XDC Network (XDC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XDC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for XDC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil XDC Network (XDC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for XDC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil XDC Network (XDC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 XDC koste i 2030? Prisen på 1 XDC Network (XDC) i dag er $0.07636 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil XDC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for XDC i 2040? XDC Network (XDC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 XDC innen 2040.