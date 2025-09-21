WAX (WAXP)-prisforutsigelse (USD)

Få WAX prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WAXP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp WAXP

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på WAX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01948 $0.01948 $0.01948 0.00% USD Faktisk Prediksjon WAX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) WAX (WAXP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan WAX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01948 i 2025. WAX (WAXP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan WAX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020454 i 2026. WAX (WAXP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAXP for 2027 $ 0.021476 med en 10.25% vekstrate. WAX (WAXP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAXP for 2028 $ 0.022550 med en 15.76% vekstrate. WAX (WAXP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAXP for 2029 $ 0.023678 med en 21.55% vekstrate. WAX (WAXP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAXP for 2030 $ 0.024861 med en 27.63% vekstrate. WAX (WAXP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på WAX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.040497. WAX (WAXP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på WAX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.065966. År Pris Vekst 2025 $ 0.01948 0.00%

2026 $ 0.020454 5.00%

2027 $ 0.021476 10.25%

2028 $ 0.022550 15.76%

2029 $ 0.023678 21.55%

2030 $ 0.024861 27.63%

2031 $ 0.026105 34.01%

2032 $ 0.027410 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.028780 47.75%

2034 $ 0.030219 55.13%

2035 $ 0.031730 62.89%

2036 $ 0.033317 71.03%

2037 $ 0.034983 79.59%

2038 $ 0.036732 88.56%

2039 $ 0.038569 97.99%

2040 $ 0.040497 107.89% Vis mer Kortsiktig WAX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.01948 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.019482 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.019498 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.019560 0.41% WAX (WAXP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WAXP September 21, 2025(I dag) er $0.01948 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. WAX (WAXP) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WAXP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.019482 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. WAX (WAXP) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WAXP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.019498 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. WAX (WAXP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WAXP $0.019560 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende WAX prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01948$ 0.01948 $ 0.01948 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 86.83M$ 86.83M $ 86.83M Opplagsforsyning 4.46B 4.46B 4.46B Volum (24 timer) $ 147.11K$ 147.11K $ 147.11K Volum (24 timer) -- Den siste WAXP-prisen er $ 0.01948. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 147.11K. Videre har WAXP en sirkulerende forsyning på 4.46B og total markedsverdi på $ 86.83M. Se WAXP livepris

Hvordan kjøpe WAX (WAXP) Prøver du å kjøpe WAXP? Du kan nå kjøpe WAXP via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper WAX og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper WAXP nå

WAX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for WAX direktepris, er gjeldende pris for WAX 0.01948USD. Den sirkulerende forsyningen av WAX(WAXP) er 0.00 WAXP , som gir den en markedsverdi på $86.83M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000269 $ 0.01953 $ 0.019

7 dager -0.06% $ -0.001319 $ 0.02088 $ 0.01875

30 dager -0.03% $ -0.000709 $ 0.0218 $ 0.01875 24-timers ytelse De siste 24 timene har WAX vist en prisbevegelse på $0.000269 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har WAX handlet på en topp på $0.02088 og en bunn på $0.01875 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til WAXP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har WAX opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000709 av dens verdi. Dette indikerer at WAXP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette WAX prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WAXP prishistorikk

Hvordan fungerer WAX (WAXP) prisforutsigelsesmodul? WAX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WAXP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for WAX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WAXP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til WAX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WAXP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WAXP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til WAX.

Hvorfor er WAXP-prisforutsigelse viktig?

WAXP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WAXP nå? I følge dine forutsigelser vil WAXP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WAXP neste måned? I følge WAX (WAXP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WAXP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WAXP koste i 2026? Prisen på 1 WAX (WAXP) i dag er $0.01948 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAXP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WAXP i 2027? WAX (WAXP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAXP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WAXP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil WAX (WAXP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WAXP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil WAX (WAXP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WAXP koste i 2030? Prisen på 1 WAX (WAXP) i dag er $0.01948 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAXP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WAXP i 2040? WAX (WAXP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAXP innen 2040. Registrer deg nå