Storm Trade (STORM)-prisforutsigelse (USD)

Få Storm Trade prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye STORM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Storm Trade Prisprediksjon
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 06:56:05 (UTC+8)

Storm Trade-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2025 (i år)

Basert på forutsigelsen din, kan Storm Trade potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017 i 2025.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2026 (neste år)

Basert på forutsigelsen din, kan Storm Trade potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01785 i 2026.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2027 (om 2 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORM for 2027 $ 0.018742 med en 10.25% vekstrate.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2028 (om 3 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORM for 2028 $ 0.019679 med en 15.76% vekstrate.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2029 (om 4 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORM for 2029 $ 0.020663 med en 21.55% vekstrate.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2030 (om 5 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STORM for 2030 $ 0.021696 med en 27.63% vekstrate.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Storm Trade potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035341.

Storm Trade (STORM) prisprognose for 2050 (om 25 år)

I 2050 kan prisen på Storm Trade potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.057568.

År
Pris
Vekst
  • 2025
    $ 0.017
    0.00%
  • 2026
    $ 0.01785
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018742
    10.25%
  • 2028
    $ 0.019679
    15.76%
  • 2029
    $ 0.020663
    21.55%
  • 2030
    $ 0.021696
    27.63%
  • 2031
    $ 0.022781
    34.01%
  • 2032
    $ 0.023920
    40.71%
År
Pris
Vekst
  • 2033
    $ 0.025116
    47.75%
  • 2034
    $ 0.026372
    55.13%
  • 2035
    $ 0.027691
    62.89%
  • 2036
    $ 0.029075
    71.03%
  • 2037
    $ 0.030529
    79.59%
  • 2038
    $ 0.032056
    88.56%
  • 2039
    $ 0.033658
    97.99%
  • 2040
    $ 0.035341
    107.89%
Kortsiktig Storm Trade-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

Dato
Prisforutsigelse
Vekst
  • September 21, 2025(I dag)
    $ 0.017
    0.00%
  • September 22, 2025(I morgen)
    $ 0.017002
    0.01%
  • September 28, 2025(Denne uken)
    $ 0.017016
    0.10%
  • October 21, 2025(30 dager)
    $ 0.017069
    0.41%
Storm Trade (STORM) prisforutsigelse i dag

Den forutsette prisen for STORM September 21, 2025(I dag) er $0.017. Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag.

Storm Trade (STORM) Prisforutsigelse i morgen

For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for STORM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.017002. Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne.

Storm Trade (STORM) Prisforutsigelse denne uken

September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for STORM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5%, $0.017016. Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene.

Storm Trade (STORM) prisforutsigelse 30 dager

Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for STORM $0.017069. Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Storm Trade prisstatistikk

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

+17.64%

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

258.23M
258.23M 258.23M

$ 72.67K
$ 72.67K$ 72.67K

--

Den siste STORM-prisen er $ 0.017. Den har en 24-timers endring på +17.64%, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.67K.
Videre har STORM en sirkulerende forsyning på 258.23M og total markedsverdi på $ 4.39M.

Hvordan kjøpe Storm Trade (STORM)

Prøver du å kjøpe STORM? Du kan nå kjøpe STORM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Storm Trade og kom i gang hos MEXC nå!

Lær hvordan du kjøper STORM nå

Storm Trade Historisk pris

I følge de siste dataene samlet på siden for Storm Trade direktepris, er gjeldende pris for Storm Trade 0.017USD. Den sirkulerende forsyningen av Storm Trade(STORM) er 0.00 STORM, som gir den en markedsverdi på $4.39M.

Periode
Endring(%)
Endring(USD)
Høy
Lav
  • 24 timer
    0.19%
    $ 0.002670
    $ 0.01704
    $ 0.01429
  • 7 dager
    0.15%
    $ 0.002230
    $ 0.01704
    $ 0.01394
  • 30 dager
    0.33%
    $ 0.004230
    $ 0.01704
    $ 0.01188
24-timers ytelse

De siste 24 timene har Storm Trade vist en prisbevegelse på $0.002670, noe som gjenspeiler en 0.19% endring i verdien.

7-dagers ytelse

I løpet av de siste 7 dagene har Storm Trade handlet på en topp på $0.01704 og en bunn på $0.01394. Det så en prisendring på 0.15%. Denne nylige trenden viser potensialet til STORM for ytterligere bevegelse i markedet.

30-dagers ytelse

Den siste måneden har Storm Trade opplevd en 0.33% endring, som gjenspeiler omtrent $0.004230 av dens verdi. Dette indikerer at STORM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Sjekk den komplette Storm Trade prishistorikken for detaljerte trender på MEXC

Se full STORM prishistorikk

Hvordan fungerer Storm Trade (STORM) prisforutsigelsesmodul?

Storm Trade-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for STORM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på.

1. Legg inn vekstprognosen din

Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Storm Trade det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden.

2. Beregn fremtidig pris

Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for STORM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid.

3. Utforsk forskjellige scenarier

Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Storm Trade. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger.

4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt

Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til STORM.

Tekniske indikatorer for prisforutsigelse

For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer:

Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer.

Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold.

Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til STORM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase.

Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Storm Trade.

Hvorfor er STORM-prisforutsigelse viktig?

STORM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ):

Er det verdt å investere i STORM nå?
I følge dine forutsigelser vil STORM oppnå -- undefined, noe som gjør det til et token verdt å vurdere.
Hva er prisforutsigelsen for STORM neste måned?
I følge Storm Trade (STORM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte STORM-prisen nå -- undefined.
Hvor mye vil 1 STORM koste i 2026?
Prisen på 1 Storm Trade (STORM) i dag er $0.017. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil STORM øke med 0.00%, og vil nå -- i 2026.
Hva er den forventede prisen på STORM i 2027?
Storm Trade (STORM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 STORM innen 2027.
Hva er det estimerte prismålet for STORM i 2028?
I følge prisforutsigelsen din, vil Storm Trade (STORM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028.
Hva er det estimerte prismålet for STORM i 2029?
I følge prisforutsigelsen din, vil Storm Trade (STORM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029.
Hvor mye vil 1 STORM koste i 2030?
Prisen på 1 Storm Trade (STORM) i dag er $0.017. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil STORM øke med 0.00%, og vil nå -- i 2030.
Hva er prisforutsigelsen for STORM i 2040?
Storm Trade (STORM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 STORM innen 2040.
Ansvarsfraskrivelse

Innholdet publisert på sidene våre for prognoser for kryptopriser er basert på informasjon og tilbakemeldinger gitt til oss av MEXC-brukere og/eller andre tredjepartskilder. Den presenteres for deg på "som den er"-basis kun for informasjons- og illustrative formål, uten noen representasjon eller garanti av noe slag. Det er viktig å merke seg at de presenterte prisanslagene kanskje ikke er nøyaktige og ikke bør behandles som sådan. Fremtidige priser kan avvike betydelig fra de presenterte spådommene, og de bør ikke stoles på for investeringsbeslutninger.

Videre skal dette innholdet ikke tolkes som økonomisk råd, og det er heller ikke ment å anbefale kjøp av noe spesifikt produkt eller tjeneste. MEXC skal ikke være ansvarlig overfor deg på noen måte for tap som du kan pådra deg som et resultat av å referere, bruke og/eller stole på innhold publisert på våre kryptoprisforutsigelsessider. Det er viktig å være klar over at digitale aktivapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Verdien av investeringen din kan både synke og øke, og det er ingen garanti for å få tilbake det opprinnelig investerte beløpet. Til syvende og sist er du alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en pålitelig prediktor for fremtidig ytelse. Du bør kun investere i produkter du er kjent med og forstår de tilknyttede risikoene. Vurder nøye din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse, og rådfør deg med en uavhengig finansiell rådgiver før du tar investeringsbeslutninger.