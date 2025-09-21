Paris Saint-Germain (PSG)-prisforutsigelse (USD)

Få Paris Saint-Germain prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PSG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PSG

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Paris Saint-Germain % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $1.615 $1.615 $1.615 -0.55% USD Faktisk Prediksjon Paris Saint-Germain-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Paris Saint-Germain potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.615 i 2025. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Paris Saint-Germain potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.6957 i 2026. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSG for 2027 $ 1.7805 med en 10.25% vekstrate. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSG for 2028 $ 1.8695 med en 15.76% vekstrate. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSG for 2029 $ 1.9630 med en 21.55% vekstrate. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSG for 2030 $ 2.0611 med en 27.63% vekstrate. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Paris Saint-Germain potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3574. Paris Saint-Germain (PSG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Paris Saint-Germain potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 5.4689. År Pris Vekst 2025 $ 1.615 0.00%

2026 $ 1.6957 5.00%

2027 $ 1.7805 10.25%

2028 $ 1.8695 15.76%

2029 $ 1.9630 21.55%

2030 $ 2.0611 27.63%

2031 $ 2.1642 34.01%

2032 $ 2.2724 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 2.3860 47.75%

2034 $ 2.5053 55.13%

2035 $ 2.6306 62.89%

2036 $ 2.7621 71.03%

2037 $ 2.9003 79.59%

2038 $ 3.0453 88.56%

2039 $ 3.1975 97.99%

2040 $ 3.3574 107.89% Vis mer Kortsiktig Paris Saint-Germain-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.615 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.6152 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.6165 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.6216 0.41% Paris Saint-Germain (PSG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PSG September 21, 2025(I dag) er $1.615 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Paris Saint-Germain (PSG) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PSG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.6152 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Paris Saint-Germain (PSG) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PSG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.6165 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Paris Saint-Germain (PSG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PSG $1.6216 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Paris Saint-Germain prisstatistikk Gjeldende pris $ 1.615$ 1.615 $ 1.615 Prisendring (24 t) -0.54% Markedsverdi $ 17.90M$ 17.90M $ 17.90M Opplagsforsyning 11.09M 11.09M 11.09M Volum (24 timer) $ 215.80K$ 215.80K $ 215.80K Volum (24 timer) -- Den siste PSG-prisen er $ 1.615. Den har en 24-timers endring på -0.55%, med et 24-timers handelsvolum på $ 215.80K. Videre har PSG en sirkulerende forsyning på 11.09M og total markedsverdi på $ 17.90M. Se PSG livepris

Hvordan kjøpe Paris Saint-Germain (PSG) Prøver du å kjøpe PSG? Du kan nå kjøpe PSG via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Paris Saint-Germain og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PSG nå

Paris Saint-Germain Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Paris Saint-Germain direktepris, er gjeldende pris for Paris Saint-Germain 1.614USD. Den sirkulerende forsyningen av Paris Saint-Germain(PSG) er 0.00 PSG , som gir den en markedsverdi på $17.90M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.010000 $ 1.645 $ 1.602

7 dager -0.02% $ -0.048000 $ 1.702 $ 1.593

30 dager -0.08% $ -0.141999 $ 1.834 $ 1.583 24-timers ytelse De siste 24 timene har Paris Saint-Germain vist en prisbevegelse på $-0.010000 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Paris Saint-Germain handlet på en topp på $1.702 og en bunn på $1.593 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til PSG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Paris Saint-Germain opplevd en -0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.141999 av dens verdi. Dette indikerer at PSG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Paris Saint-Germain prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PSG prishistorikk

Hvordan fungerer Paris Saint-Germain (PSG) prisforutsigelsesmodul? Paris Saint-Germain-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PSG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Paris Saint-Germain det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PSG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Paris Saint-Germain. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PSG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PSG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Paris Saint-Germain.

Hvorfor er PSG-prisforutsigelse viktig?

PSG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PSG nå? I følge dine forutsigelser vil PSG oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PSG neste måned? I følge Paris Saint-Germain (PSG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PSG-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PSG koste i 2026? Prisen på 1 Paris Saint-Germain (PSG) i dag er $1.615 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PSG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PSG i 2027? Paris Saint-Germain (PSG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PSG innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PSG i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Paris Saint-Germain (PSG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PSG i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Paris Saint-Germain (PSG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PSG koste i 2030? Prisen på 1 Paris Saint-Germain (PSG) i dag er $1.615 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PSG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PSG i 2040? Paris Saint-Germain (PSG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PSG innen 2040. Registrer deg nå