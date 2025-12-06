Power Protocol (POWER)-prisforutsigelse (USD)

Få Power Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye POWER vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Power Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.10657 $0.10657 $0.10657 +113.14% USD Faktisk Prediksjon Power Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Power Protocol (POWER) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Power Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.10657 i 2025. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Power Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.111898 i 2026. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POWER for 2027 $ 0.117493 med en 10.25% vekstrate. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POWER for 2028 $ 0.123368 med en 15.76% vekstrate. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POWER for 2029 $ 0.129536 med en 21.55% vekstrate. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POWER for 2030 $ 0.136013 med en 27.63% vekstrate. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Power Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.221551. Power Protocol (POWER) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Power Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.360883. År Pris Vekst 2025 $ 0.10657 0.00%

Gjeldende Power Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.10657$ 0.10657 $ 0.10657 Prisendring (24 t) +113.14% Markedsverdi $ 22.38M$ 22.38M $ 22.38M Opplagsforsyning 210.00M 210.00M 210.00M Volum (24 timer) $ 346.24K$ 346.24K $ 346.24K Volum (24 timer) -- Den siste POWER-prisen er $ 0.10657. Den har en 24-timers endring på +113.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 346.24K. Videre har POWER en sirkulerende forsyning på 210.00M og total markedsverdi på $ 22.38M. Se POWER livepris

Power Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Power Protocol direktepris, er gjeldende pris for Power Protocol 0.10657USD. Den sirkulerende forsyningen av Power Protocol(POWER) er 0.00 POWER , som gir den en markedsverdi på $22.38M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.13% $ 0.056569 $ 0.18 $ 0.05

7 dager 1.13% $ 0.056569 $ 0.18 $ 0.05

30 dager 1.13% $ 0.056569 $ 0.18 $ 0.05 24-timers ytelse De siste 24 timene har Power Protocol vist en prisbevegelse på $0.056569 , noe som gjenspeiler en 1.13% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Power Protocol handlet på en topp på $0.18 og en bunn på $0.05 . Det så en prisendring på 1.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til POWER for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Power Protocol opplevd en 1.13% endring, som gjenspeiler omtrent $0.056569 av dens verdi. Dette indikerer at POWER kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Power Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full POWER prishistorikk

Hvordan fungerer Power Protocol (POWER) prisforutsigelsesmodul? Power Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POWER basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Power Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POWER, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Power Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POWER. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POWER for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Power Protocol.

Hvorfor er POWER-prisforutsigelse viktig?

POWER-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i POWER nå? I følge dine forutsigelser vil POWER oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for POWER neste måned? I følge Power Protocol (POWER)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte POWER-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 POWER koste i 2026? Prisen på 1 Power Protocol (POWER) i dag er $0.10657 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POWER øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på POWER i 2027? Power Protocol (POWER) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POWER innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for POWER i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Power Protocol (POWER) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for POWER i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Power Protocol (POWER) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 POWER koste i 2030? Prisen på 1 Power Protocol (POWER) i dag er $0.10657 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POWER øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for POWER i 2040? Power Protocol (POWER) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POWER innen 2040.