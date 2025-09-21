Pangolin (PNG)-prisforutsigelse (USD)

Få Pangolin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PNG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Pangolin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pangolin (PNG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pangolin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.13951 i 2025. Pangolin (PNG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pangolin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146485 i 2026. Pangolin (PNG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNG for 2027 $ 0.153809 med en 10.25% vekstrate. Pangolin (PNG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNG for 2028 $ 0.161500 med en 15.76% vekstrate. Pangolin (PNG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNG for 2029 $ 0.169575 med en 21.55% vekstrate. Pangolin (PNG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNG for 2030 $ 0.178054 med en 27.63% vekstrate. Pangolin (PNG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pangolin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.290031. Pangolin (PNG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pangolin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.472430. År Pris Vekst 2025 $ 0.13951 0.00%

2026 $ 0.146485 5.00%

2027 $ 0.153809 10.25%

2028 $ 0.161500 15.76%

2029 $ 0.169575 21.55%

2030 $ 0.178054 27.63%

2031 $ 0.186956 34.01%

2032 $ 0.196304 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.206119 47.75%

2034 $ 0.216425 55.13%

2035 $ 0.227247 62.89%

2036 $ 0.238609 71.03%

2037 $ 0.250539 79.59%

2038 $ 0.263066 88.56%

2039 $ 0.276220 97.99%

2040 $ 0.290031 107.89% Vis mer Kortsiktig Pangolin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.13951 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.139529 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.139643 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.140083 0.41% Pangolin (PNG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PNG September 21, 2025(I dag) er $0.13951 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pangolin (PNG) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PNG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.139529 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pangolin (PNG) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PNG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.139643 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pangolin (PNG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PNG $0.140083 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pangolin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.13951$ 0.13951 $ 0.13951 Prisendring (24 t) -1.04% Markedsverdi $ 31.30M$ 31.30M $ 31.30M Opplagsforsyning 224.37M 224.37M 224.37M Volum (24 timer) $ 67.03K$ 67.03K $ 67.03K Volum (24 timer) -- Den siste PNG-prisen er $ 0.13951. Den har en 24-timers endring på -1.04%, med et 24-timers handelsvolum på $ 67.03K. Videre har PNG en sirkulerende forsyning på 224.37M og total markedsverdi på $ 31.30M. Se PNG livepris

Hvordan kjøpe Pangolin (PNG) Prøver du å kjøpe PNG? Du kan nå kjøpe PNG via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Pangolin og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PNG nå

Pangolin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pangolin direktepris, er gjeldende pris for Pangolin 0.13951USD. Den sirkulerende forsyningen av Pangolin(PNG) er 0.00 PNG , som gir den en markedsverdi på $31.30M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.002370 $ 0.14358 $ 0.13943

7 dager -0.06% $ -0.009069 $ 0.16273 $ 0.12587

30 dager 0.04% $ 0.004810 $ 0.18845 $ 0.12138 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pangolin vist en prisbevegelse på $-0.002370 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pangolin handlet på en topp på $0.16273 og en bunn på $0.12587 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til PNG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pangolin opplevd en 0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $0.004810 av dens verdi. Dette indikerer at PNG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pangolin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PNG prishistorikk

Hvordan fungerer Pangolin (PNG) prisforutsigelsesmodul? Pangolin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PNG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pangolin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PNG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pangolin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PNG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PNG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pangolin.

Hvorfor er PNG-prisforutsigelse viktig?

PNG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

