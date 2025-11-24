Mavryk Network (MVRK)-prisforutsigelse (USD)

Få Mavryk Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MVRK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Mavryk Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02104 $0.02104 $0.02104 -1.63% USD Faktisk Prediksjon Mavryk Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Mavryk Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02104 i 2025. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Mavryk Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022092 i 2026. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVRK for 2027 $ 0.023196 med en 10.25% vekstrate. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVRK for 2028 $ 0.024356 med en 15.76% vekstrate. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVRK for 2029 $ 0.025574 med en 21.55% vekstrate. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVRK for 2030 $ 0.026852 med en 27.63% vekstrate. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mavryk Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043740. Mavryk Network (MVRK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mavryk Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.071248. År Pris Vekst 2025 $ 0.02104 0.00%

Gjeldende Mavryk Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02104$ 0.02104 $ 0.02104 Prisendring (24 t) -1.63% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volum (24 timer) -- Den siste MVRK-prisen er $ 0.02104. Den har en 24-timers endring på -1.63%, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.87K. Videre har MVRK en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se MVRK livepris

Mavryk Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Mavryk Network direktepris, er gjeldende pris for Mavryk Network 0.02104USD. Den sirkulerende forsyningen av Mavryk Network(MVRK) er 0.00 MVRK , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000760 $ 0.02218 $ 0.02032

7 dager -0.15% $ -0.003980 $ 0.03549 $ 0.02032

30 dager -0.47% $ -0.019260 $ 0.05988 $ 0.02032 24-timers ytelse De siste 24 timene har Mavryk Network vist en prisbevegelse på $-0.000760 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Mavryk Network handlet på en topp på $0.03549 og en bunn på $0.02032 . Det så en prisendring på -0.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til MVRK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Mavryk Network opplevd en -0.47% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.019260 av dens verdi. Dette indikerer at MVRK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Mavryk Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MVRK prishistorikk

Hvordan fungerer Mavryk Network (MVRK) prisforutsigelsesmodul? Mavryk Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MVRK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Mavryk Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MVRK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Mavryk Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MVRK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MVRK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Mavryk Network.

Hvorfor er MVRK-prisforutsigelse viktig?

MVRK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MVRK nå? I følge dine forutsigelser vil MVRK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MVRK neste måned? I følge Mavryk Network (MVRK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MVRK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MVRK koste i 2026? Prisen på 1 Mavryk Network (MVRK) i dag er $0.02104 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MVRK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MVRK i 2027? Mavryk Network (MVRK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MVRK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MVRK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Mavryk Network (MVRK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MVRK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Mavryk Network (MVRK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MVRK koste i 2030? Prisen på 1 Mavryk Network (MVRK) i dag er $0.02104 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MVRK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MVRK i 2040? Mavryk Network (MVRK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MVRK innen 2040.