Basert på forutsigelsen din, kan INIT potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.3678 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan INIT potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.386190 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INIT for 2027 $ 0.405499 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INIT for 2028 $ 0.425774 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INIT for 2029 $ 0.447063 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INIT for 2030 $ 0.469416 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på INIT potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.764629.

I 2050 kan prisen på INIT potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2455.