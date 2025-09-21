MEET48 (IDOL)-prisforutsigelse (USD)

Få MEET48 prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye IDOL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på MEET48 % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0324 $0.0324 $0.0324 -4.90% USD Faktisk Prediksjon MEET48-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) MEET48 (IDOL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan MEET48 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0324 i 2025. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan MEET48 potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.03402 i 2026. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDOL for 2027 $ 0.035720 med en 10.25% vekstrate. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDOL for 2028 $ 0.037507 med en 15.76% vekstrate. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDOL for 2029 $ 0.039382 med en 21.55% vekstrate. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDOL for 2030 $ 0.041351 med en 27.63% vekstrate. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MEET48 potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.067357. MEET48 (IDOL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MEET48 potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.109717. År Pris Vekst 2025 $ 0.0324 0.00%

2026 $ 0.03402 5.00%

2027 $ 0.035720 10.25%

2028 $ 0.037507 15.76%

2029 $ 0.039382 21.55%

2030 $ 0.041351 27.63%

2031 $ 0.043419 34.01%

2032 $ 0.045590 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.047869 47.75%

2034 $ 0.050263 55.13%

2035 $ 0.052776 62.89%

2036 $ 0.055414 71.03%

2037 $ 0.058185 79.59%

2038 $ 0.061095 88.56%

2039 $ 0.064149 97.99%

2040 $ 0.067357 107.89% Vis mer Kortsiktig MEET48-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0324 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.032404 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.032431 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.032533 0.41% MEET48 (IDOL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IDOL September 21, 2025(I dag) er $0.0324 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MEET48 (IDOL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IDOL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.032404 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MEET48 (IDOL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IDOL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.032431 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MEET48 (IDOL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IDOL $0.032533 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MEET48 prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0324$ 0.0324 $ 0.0324 Prisendring (24 t) -4.90% Markedsverdi $ 29.28M$ 29.28M $ 29.28M Opplagsforsyning 902.40M 902.40M 902.40M Volum (24 timer) $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Volum (24 timer) -- Den siste IDOL-prisen er $ 0.0324. Den har en 24-timers endring på -4.90%, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.43M. Videre har IDOL en sirkulerende forsyning på 902.40M og total markedsverdi på $ 29.28M. Se IDOL livepris

Hvordan kjøpe MEET48 (IDOL) Prøver du å kjøpe IDOL? Du kan nå kjøpe IDOL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper MEET48 og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper IDOL nå

MEET48 Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MEET48 direktepris, er gjeldende pris for MEET48 0.03245USD. Den sirkulerende forsyningen av MEET48(IDOL) er 0.00 IDOL , som gir den en markedsverdi på $29.28M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.05% $ -0.001800 $ 0.03546 $ 0.03208

7 dager 0.05% $ 0.001590 $ 0.03574 $ 0.0302

30 dager 1.48% $ 0.019360 $ 0.04284 $ 0.01166 24-timers ytelse De siste 24 timene har MEET48 vist en prisbevegelse på $-0.001800 , noe som gjenspeiler en -0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MEET48 handlet på en topp på $0.03574 og en bunn på $0.0302 . Det så en prisendring på 0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til IDOL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MEET48 opplevd en 1.48% endring, som gjenspeiler omtrent $0.019360 av dens verdi. Dette indikerer at IDOL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette MEET48 prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full IDOL prishistorikk

Hvordan fungerer MEET48 (IDOL) prisforutsigelsesmodul? MEET48-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IDOL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MEET48 det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IDOL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MEET48. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IDOL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IDOL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MEET48.

Hvorfor er IDOL-prisforutsigelse viktig?

IDOL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IDOL nå? I følge dine forutsigelser vil IDOL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IDOL neste måned? I følge MEET48 (IDOL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IDOL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IDOL koste i 2026? Prisen på 1 MEET48 (IDOL) i dag er $0.0324 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IDOL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IDOL i 2027? MEET48 (IDOL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IDOL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IDOL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil MEET48 (IDOL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IDOL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil MEET48 (IDOL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IDOL koste i 2030? Prisen på 1 MEET48 (IDOL) i dag er $0.0324 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IDOL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IDOL i 2040? MEET48 (IDOL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IDOL innen 2040. Registrer deg nå