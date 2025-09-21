Epic Chain (EPIC)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Epic Chain % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $2.0691 $2.0691 $2.0691 -1.45% USD Faktisk Prediksjon Epic Chain-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Epic Chain potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0691 i 2025. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Epic Chain potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1725 i 2026. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EPIC for 2027 $ 2.2811 med en 10.25% vekstrate. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EPIC for 2028 $ 2.3952 med en 15.76% vekstrate. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EPIC for 2029 $ 2.5150 med en 21.55% vekstrate. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EPIC for 2030 $ 2.6407 med en 27.63% vekstrate. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Epic Chain potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 4.3015. Epic Chain (EPIC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Epic Chain potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 7.0067. År Pris Vekst 2025 $ 2.0691 0.00%

2040 $ 4.3015 107.89% Vis mer Kortsiktig Epic Chain-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 2.0691 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 2.0693 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 2.0710 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 2.0776 0.41% Epic Chain (EPIC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for EPIC September 21, 2025(I dag) er $2.0691 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Epic Chain (EPIC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for EPIC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $2.0693 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Epic Chain (EPIC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for EPIC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $2.0710 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Epic Chain (EPIC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for EPIC $2.0776 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Epic Chain prisstatistikk Gjeldende pris $ 2.0691$ 2.0691 $ 2.0691 Prisendring (24 t) -1.45% Markedsverdi $ 62.05M$ 62.05M $ 62.05M Opplagsforsyning 30.00M 30.00M 30.00M Volum (24 timer) $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 timer) -- Den siste EPIC-prisen er $ 2.0691. Den har en 24-timers endring på -1.45%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.55M. Videre har EPIC en sirkulerende forsyning på 30.00M og total markedsverdi på $ 62.05M. Se EPIC livepris

Hvordan kjøpe Epic Chain (EPIC) Prøver du å kjøpe EPIC? Du kan nå kjøpe EPIC via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Epic Chain og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper EPIC nå

Epic Chain Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Epic Chain direktepris, er gjeldende pris for Epic Chain 2.0682USD. Den sirkulerende forsyningen av Epic Chain(EPIC) er 0.00 EPIC , som gir den en markedsverdi på $62.05M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.026399 $ 2.1198 $ 2.0368

7 dager -0.07% $ -0.177599 $ 2.4016 $ 1.9746

30 dager -0.23% $ -0.6227 $ 2.9584 $ 1.9134 24-timers ytelse De siste 24 timene har Epic Chain vist en prisbevegelse på $-0.026399 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Epic Chain handlet på en topp på $2.4016 og en bunn på $1.9746 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til EPIC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Epic Chain opplevd en -0.23% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.6227 av dens verdi. Dette indikerer at EPIC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Epic Chain prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full EPIC prishistorikk

Hvordan fungerer Epic Chain (EPIC) prisforutsigelsesmodul? Epic Chain-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for EPIC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Epic Chain det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for EPIC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Epic Chain. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til EPIC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til EPIC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Epic Chain.

Hvorfor er EPIC-prisforutsigelse viktig?

EPIC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

