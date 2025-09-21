Dolomite (DOLO)-prisforutsigelse (USD)

Dolomite-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Dolomite (DOLO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Dolomite potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.15206 i 2025. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Dolomite potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.159663 i 2026. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DOLO for 2027 $ 0.167646 med en 10.25% vekstrate. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DOLO for 2028 $ 0.176028 med en 15.76% vekstrate. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DOLO for 2029 $ 0.184829 med en 21.55% vekstrate. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DOLO for 2030 $ 0.194071 med en 27.63% vekstrate. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dolomite potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.316121. Dolomite (DOLO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dolomite potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.514929.

2026 $ 0.159663 5.00%

2027 $ 0.167646 10.25%

2028 $ 0.176028 15.76%

2029 $ 0.184829 21.55%

2030 $ 0.194071 27.63%

2031 $ 0.203774 34.01%

2032 $ 0.213963 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.224661 47.75%

2034 $ 0.235894 55.13%

2035 $ 0.247689 62.89%

2036 $ 0.260074 71.03%

2037 $ 0.273077 79.59%

2038 $ 0.286731 88.56%

2039 $ 0.301068 97.99%

2040 $ 0.316121 107.89% Vis mer Kortsiktig Dolomite-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.15206 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.152080 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.152205 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.152684 0.41% Dolomite (DOLO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DOLO September 21, 2025(I dag) er $0.15206 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Dolomite (DOLO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DOLO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.152080 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Dolomite (DOLO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DOLO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.152205 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Dolomite (DOLO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DOLO $0.152684 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Dolomite prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.15206$ 0.15206 $ 0.15206 Prisendring (24 t) -2.52% Markedsverdi $ 67.15M$ 67.15M $ 67.15M Opplagsforsyning 441.62M 441.62M 441.62M Volum (24 timer) $ 464.92K$ 464.92K $ 464.92K Volum (24 timer) -- Den siste DOLO-prisen er $ 0.15206. Den har en 24-timers endring på -2.52%, med et 24-timers handelsvolum på $ 464.92K. Videre har DOLO en sirkulerende forsyning på 441.62M og total markedsverdi på $ 67.15M. Se DOLO livepris

Hvordan kjøpe Dolomite (DOLO) Prøver du å kjøpe DOLO? Du kan nå kjøpe DOLO via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Dolomite og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DOLO nå

Dolomite Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Dolomite direktepris, er gjeldende pris for Dolomite 0.15206USD. Den sirkulerende forsyningen av Dolomite(DOLO) er 0.00 DOLO , som gir den en markedsverdi på $67.15M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.002110 $ 0.17361 $ 0.14573

7 dager -0.11% $ -0.01901 $ 0.20647 $ 0.14573

30 dager -0.29% $ -0.064819 $ 0.39 $ 0.14573 24-timers ytelse De siste 24 timene har Dolomite vist en prisbevegelse på $0.002110 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Dolomite handlet på en topp på $0.20647 og en bunn på $0.14573 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til DOLO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Dolomite opplevd en -0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.064819 av dens verdi. Dette indikerer at DOLO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Dolomite prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DOLO prishistorikk

Hvordan fungerer Dolomite (DOLO) prisforutsigelsesmodul? Dolomite-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DOLO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Dolomite det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DOLO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Dolomite. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DOLO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DOLO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Dolomite.

Hvorfor er DOLO-prisforutsigelse viktig?

DOLO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DOLO nå? I følge dine forutsigelser vil DOLO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DOLO neste måned? I følge Dolomite (DOLO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DOLO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DOLO koste i 2026? Prisen på 1 Dolomite (DOLO) i dag er $0.15206 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DOLO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DOLO i 2027? Dolomite (DOLO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DOLO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DOLO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Dolomite (DOLO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DOLO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Dolomite (DOLO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DOLO koste i 2030? Prisen på 1 Dolomite (DOLO) i dag er $0.15206 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DOLO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DOLO i 2040? Dolomite (DOLO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DOLO innen 2040.