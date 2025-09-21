Basert på forutsigelsen din, kan Core DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.4544 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Core DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.477120 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CORE for 2027 $ 0.500976 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CORE for 2028 $ 0.526024 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CORE for 2029 $ 0.552326 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CORE for 2030 $ 0.579942 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Core DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.944664.

I 2050 kan prisen på Core DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.5387.