Basert på forutsigelsen din, kan Arweave potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 6.775 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Arweave potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 7.1137 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AR for 2027 $ 7.4694 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AR for 2028 $ 7.8429 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AR for 2029 $ 8.2350 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AR for 2030 $ 8.6468 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Arweave potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 14.0847.

I 2050 kan prisen på Arweave potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 22.9425.