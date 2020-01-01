AGENT (AGENT) tokenomika

AGENT (AGENT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AGENT (AGENT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

AGENT (AGENT) informācija

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://fluxpointstudios.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2

AGENT (AGENT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AGENT (AGENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01706934
$ 0.01706934$ 0.01706934
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0025891
$ 0.0025891$ 0.0025891
Pašreizējā cena:
$ 0.00374856
$ 0.00374856$ 0.00374856

AGENT (AGENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AGENT (AGENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGENT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGENT tokenomiku, uzzini AGENT tokena reāllaika cenu!

AGENT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AGENT? Mūsu AGENT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.