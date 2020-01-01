Harvest Finance (FARM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Harvest Finance (FARM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Harvest Finance (FARM) informācija

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://harvest.finance/
Tehniskais dokuments:
https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Harvest Finance (FARM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Harvest Finance (FARM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 18.96M
Kopējais apjoms:
$ 690.42K
Apjoms apgrozībā:
$ 672.18K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.47M
Visu laiku augstākā cena:
$ 490.86
Visu laiku zemākā cena:
$ 20.47768873365183
Pašreizējā cena:
$ 28.2
Harvest Finance (FARM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Harvest Finance (FARM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FARM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FARM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FARM tokenomiku, uzzini FARM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties FARM

Vēlies iekļaut Harvest Finance (FARM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas FARM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Harvest Finance (FARM) cenas vēsture

FARM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

FARM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FARM? Mūsu FARM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

