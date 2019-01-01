HEGIC (HEGIC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHEGIC (HEGIC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
HEGIC (HEGIC) Informacija

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Oficiali svetainė:
https://www.hegic.co/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430

HEGIC (HEGIC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius HEGIC (HEGIC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 31.76M
$ 31.76M$ 31.76M
Bendra pasiūla:
$ 3.01B
$ 3.01B$ 3.01B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 703.73M
$ 703.73M$ 703.73M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 135.92M
$ 135.92M$ 135.92M
Visų laikų rekordas:
$ 0.6427
$ 0.6427$ 0.6427
Visų laikų minimumas:
$ 0.004946527298549685
$ 0.004946527298549685$ 0.004946527298549685
Dabartinė kaina:
$ 0.045126
$ 0.045126$ 0.045126

HEGIC (HEGIC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HEGIC (HEGIC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HEGIC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HEGIC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HEGIC tokenomiką, galite peržiūrėti HEGIC tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.