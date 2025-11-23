Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yield Optimizer EUR kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YOEUR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yield Optimizer EUR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yield Optimizer EUR kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Yield Optimizer EUR Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yield Optimizer EUR galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.16 prekybos kainą 2025 m.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yield Optimizer EUR galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.218 prekybos kainą 2026 m.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YOEUR ateities kaina yra $ 1.2789 su 10.25% augimo norma.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YOEUR ateities kaina yra $ 1.3428 su 15.76% augimo norma.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YOEUR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.4099, o augimo norma – 21.55%.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YOEUR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4804, o augimo norma – 27.63%.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yield Optimizer EUR kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.4115 prekybos kainą.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yield Optimizer EUR kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.9281 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.16
    0.00%
  • 2026
    $ 1.218
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2789
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3428
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4099
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4804
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5545
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6322
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.7138
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7995
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8895
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9839
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0831
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1873
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2967
    97.99%
  • 2040
    $ 2.4115
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yield Optimizer EUR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 1.16
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 1.1601
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1611
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 1.1647
    0.41%
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma YOEUR kaina yra $1.16. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė YOEUR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1601. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YOEUR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1611. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YOEUR kaina yra $1.1647. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yield Optimizer EUR kainų statistika

--
----

--

$ 100.08K
$ 100.08K$ 100.08K

86.07K
86.07K 86.07K

--
----

--

Naujausia YOEUR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YOEUR turi 86.07K apyvartą ir $ 100.08K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Yield Optimizer EUR istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yield Optimizer EUR, dabartinė Yield Optimizer EUR kaina yra 1.16USD. Apyvartinė Yield Optimizer EUR (YOEUR) pasiūla yra 86.07K YOEUR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $100,076.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.13%
    $ 0.001546
    $ 1.17
    $ 1.16
  • 7 dienos
    -0.77%
    $ -0.008933
    $ 1.1745
    $ 1.1626
  • 30 dienų
    -0.38%
    $ -0.004523
    $ 1.1745
    $ 1.1626
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yield Optimizer EUR kaina pasikeitė $0.001546, atspindinti 0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yield Optimizer EUR buvo prekiaujama aukščiausia $1.1745 ir žemiausia $1.1626. Kainos pokytis buvo -0.77%. Ši naujausia tendencija parodo YOEUR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yield Optimizer EUR įvyko -0.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004523 vertę. Tai rodo, kad YOEUR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Yield Optimizer EUR (YOEUR) kainų prognozės modulis?

Yield Optimizer EUR Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YOEUR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yield Optimizer EUR ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YOEUR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yield Optimizer EUR kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YOEUR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YOEUR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yield Optimizer EUR potencialą.

Kodėl YOEUR kainų prognozė yra svarbi?

YOEUR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YOEUR dabar?
Pagal jūsų prognozes, YOEUR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YOEUR kainų prognozė?
Remiantis Yield Optimizer EUR (YOEUR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YOEUR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YOEUR 2026 m.?
1 vieneto Yield Optimizer EUR (YOEUR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YOEUR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YOEUR kaina 2027 m.?
Yield Optimizer EUR (YOEUR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YOEUR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YOEUR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yield Optimizer EUR (YOEUR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YOEUR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yield Optimizer EUR (YOEUR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YOEUR 2030 m.?
1 vieneto Yield Optimizer EUR (YOEUR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YOEUR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YOEUR kainų prognozė 2040 metams?
Yield Optimizer EUR (YOEUR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YOEUR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.