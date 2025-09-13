Verida Token (VDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Verida Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Verida Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Verida Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Verida Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Verida Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002889 prekybos kainą 2025 m.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Verida Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003034 prekybos kainą 2026 m.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VDA ateities kaina yra $ 0.003185 su 10.25% augimo norma.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VDA ateities kaina yra $ 0.003345 su 15.76% augimo norma.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003512, o augimo norma – 21.55%.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003688, o augimo norma – 27.63%.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Verida Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006007 prekybos kainą.

Verida Token (VDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Verida Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009785 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002889
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003034
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003185
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003345
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003512
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003688
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003872
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004066
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004269
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004482
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004707
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004942
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005189
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005448
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005721
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006007
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Verida Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002889
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002890
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002892
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002901
    0.41%
Verida Token (VDA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VDA kaina yra $0.002889. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Verida Token (VDA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002890. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Verida Token (VDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002892. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Verida Token (VDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VDA kaina yra $0.002901. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Verida Token kainų statistika

--
----

--

$ 934.05K
$ 934.05K$ 934.05K

323.37M
323.37M 323.37M

--
----

--

Naujausia VDA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VDA turi 323.37M apyvartą ir $ 934.05K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Verida Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Verida Token, dabartinė Verida Token kaina yra 0.002889USD. Apyvartinė Verida Token (VDA) pasiūla yra 323.37M VDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $934,051.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.35%
    $ 0
    $ 0.003072
    $ 0.002794
  • 7 dienos
    1.43%
    $ 0.000041
    $ 0.003228
    $ 0.002765
  • 30 dienų
    -16.30%
    $ -0.000471
    $ 0.003228
    $ 0.002765
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Verida Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Verida Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.003228 ir žemiausia $0.002765. Kainos pokytis buvo 1.43%. Ši naujausia tendencija parodo VDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Verida Token įvyko -16.30%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000471 vertę. Tai rodo, kad VDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Verida Token (VDA) kainų prognozės modulis?

Verida Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Verida Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Verida Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Verida Token potencialą.

Kodėl VDA kainų prognozė yra svarbi?

VDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, VDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VDA kainų prognozė?
Remiantis Verida Token (VDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VDA 2026 m.?
1 vieneto Verida Token (VDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VDA kaina 2027 m.?
Verida Token (VDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Verida Token (VDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Verida Token (VDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VDA 2030 m.?
1 vieneto Verida Token (VDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VDA kainų prognozė 2040 metams?
Verida Token (VDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VDA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.