roule token (ROUL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite roule token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROUL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte roule token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

roule token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:52:38(UTC+8)

roule token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, roule token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002894 prekybos kainą 2025 m.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, roule token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003039 prekybos kainą 2026 m.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROUL ateities kaina yra $ 0.003191 su 10.25% augimo norma.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROUL ateities kaina yra $ 0.003350 su 15.76% augimo norma.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROUL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003518, o augimo norma – 21.55%.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROUL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003694, o augimo norma – 27.63%.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. roule token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006017 prekybos kainą.

roule token (ROUL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. roule token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009801 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002894
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003039
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003191
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003350
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003518
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003694
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003878
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004072
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004276
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004490
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004714
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004950
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005198
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005458
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005730
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006017
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės roule token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002894
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002894
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002897
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002906
    0.41%
roule token (ROUL) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ROUL kaina yra $0.002894. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

roule token (ROUL) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROUL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002894. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

roule token (ROUL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROUL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002897. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

roule token (ROUL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROUL kaina yra $0.002906. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė roule token kainų statistika

--
----

--

$ 209.19K
$ 209.19K$ 209.19K

72.33M
72.33M 72.33M

--
----

--

Naujausia ROUL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROUL turi 72.33M apyvartą ir $ 209.19K bendrą rinkos kapitalizaciją.

roule token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje roule token, dabartinė roule token kaina yra 0.002894USD. Apyvartinė roule token (ROUL) pasiūla yra 72.33M ROUL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $209,186.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.03%
    $ 0.000112
    $ 0.002934
    $ 0.002782
  • 7 dienos
    -7.88%
    $ -0.000228
    $ 0.003869
    $ 0.002751
  • 30 dienų
    -25.19%
    $ -0.000729
    $ 0.003869
    $ 0.002751
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas roule token kaina pasikeitė $0.000112, atspindinti 4.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas roule token buvo prekiaujama aukščiausia $0.003869 ir žemiausia $0.002751. Kainos pokytis buvo -7.88%. Ši naujausia tendencija parodo ROUL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį roule token įvyko -25.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000729 vertę. Tai rodo, kad ROUL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia roule token (ROUL) kainų prognozės modulis?

roule token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROUL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius roule token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROUL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti roule token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROUL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROUL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą roule token potencialą.

Kodėl ROUL kainų prognozė yra svarbi?

ROUL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROUL dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROUL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROUL kainų prognozė?
Remiantis roule token (ROUL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROUL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROUL 2026 m.?
1 vieneto roule token (ROUL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROUL kaina 2027 m.?
roule token (ROUL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROUL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROUL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, roule token (ROUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROUL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, roule token (ROUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROUL 2030 m.?
1 vieneto roule token (ROUL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROUL kainų prognozė 2040 metams?
roule token (ROUL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROUL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:52:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.