Ridotto (RDT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ridotto kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RDT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ridotto kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ridotto kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Ridotto Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ridotto galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002102 prekybos kainą 2025 m.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ridotto galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002207 prekybos kainą 2026 m.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RDT ateities kaina yra $ 0.002317 su 10.25% augimo norma.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RDT ateities kaina yra $ 0.002433 su 15.76% augimo norma.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RDT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002555, o augimo norma – 21.55%.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RDT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002682, o augimo norma – 27.63%.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ridotto kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004370 prekybos kainą.

Ridotto (RDT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ridotto kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007118 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002102
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002207
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002317
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002433
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002555
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002682
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002817
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002957
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003105
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003261
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003424
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003595
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003775
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003963
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004162
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004370
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ridotto kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002102
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002102
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002104
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002110
    0.41%
Ridotto (RDT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma RDT kaina yra $0.002102. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ridotto (RDT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė RDT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002102. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ridotto (RDT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RDT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002104. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ridotto (RDT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RDT kaina yra $0.002110. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ridotto kainų statistika

--
----

--

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

314.76M
314.76M 314.76M

--
----

--

Naujausia RDT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RDT turi 314.76M apyvartą ir $ 1.35M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ridotto istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ridotto, dabartinė Ridotto kaina yra 0.002102USD. Apyvartinė Ridotto (RDT) pasiūla yra 314.76M RDT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,351,552.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -40.81%
    $ -0.001449
    $ 0.004372
    $ 0.002083
  • 7 dienos
    -16.54%
    $ -0.000347
    $ 0.004961
    $ 0.002093
  • 30 dienų
    -39.55%
    $ -0.000831
    $ 0.004961
    $ 0.002093
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ridotto kaina pasikeitė $-0.001449, atspindinti -40.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ridotto buvo prekiaujama aukščiausia $0.004961 ir žemiausia $0.002093. Kainos pokytis buvo -16.54%. Ši naujausia tendencija parodo RDT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ridotto įvyko -39.55%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000831 vertę. Tai rodo, kad RDT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ridotto (RDT) kainų prognozės modulis?

Ridotto Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RDT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ridotto ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RDT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ridotto kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RDT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RDT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ridotto potencialą.

Kodėl RDT kainų prognozė yra svarbi?

RDT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RDT dabar?
Pagal jūsų prognozes, RDT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RDT kainų prognozė?
Remiantis Ridotto (RDT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RDT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RDT 2026 m.?
1 vieneto Ridotto (RDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RDT kaina 2027 m.?
Ridotto (RDT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RDT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RDT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ridotto (RDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RDT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ridotto (RDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RDT 2030 m.?
1 vieneto Ridotto (RDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RDT kainų prognozė 2040 metams?
Ridotto (RDT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RDT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.