Liquid RON (LRON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Liquid RON kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LRON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Liquid RON kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Liquid RON kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Liquid RON Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid RON galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.54521 prekybos kainą 2025 m.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Liquid RON galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.572470 prekybos kainą 2026 m.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LRON ateities kaina yra $ 0.601094 su 10.25% augimo norma.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LRON ateities kaina yra $ 0.631148 su 15.76% augimo norma.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LRON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.662706, o augimo norma – 21.55%.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LRON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.695841, o augimo norma – 27.63%.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Liquid RON kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.1334 prekybos kainą.

Liquid RON (LRON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Liquid RON kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.8462 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.54521
    0.00%
  • 2026
    $ 0.572470
    5.00%
  • 2027
    $ 0.601094
    10.25%
  • 2028
    $ 0.631148
    15.76%
  • 2029
    $ 0.662706
    21.55%
  • 2030
    $ 0.695841
    27.63%
  • 2031
    $ 0.730633
    34.01%
  • 2032
    $ 0.767165
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.805523
    47.75%
  • 2034
    $ 0.845799
    55.13%
  • 2035
    $ 0.888089
    62.89%
  • 2036
    $ 0.932494
    71.03%
  • 2037
    $ 0.979118
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0280
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0794
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1334
    107.89%
Trumpalaikės Liquid RON kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.54521
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.545284
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.545732
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.547450
    0.41%
Liquid RON (LRON) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LRON kaina yra $0.54521. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Liquid RON (LRON) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LRON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.545284. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Liquid RON (LRON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LRON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.545732. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Liquid RON (LRON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LRON kaina yra $0.547450. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Liquid RON kainų statistika

--
----

--

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

6.75M
6.75M 6.75M

--
----

--

Naujausia LRON kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LRON turi 6.75M apyvartą ir $ 3.68M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Liquid RON istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Liquid RON, dabartinė Liquid RON kaina yra 0.54521USD. Apyvartinė Liquid RON (LRON) pasiūla yra 6.75M LRON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,683,341.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.39%
    $ 0.007496
    $ 0.551224
    $ 0.536173
  • 7 dienos
    7.10%
    $ 0.038723
    $ 0.612049
    $ 0.488058
  • 30 dienų
    -11.79%
    $ -0.064311
    $ 0.612049
    $ 0.488058
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Liquid RON kaina pasikeitė $0.007496, atspindinti 1.39% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Liquid RON buvo prekiaujama aukščiausia $0.612049 ir žemiausia $0.488058. Kainos pokytis buvo 7.10%. Ši naujausia tendencija parodo LRON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Liquid RON įvyko -11.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.064311 vertę. Tai rodo, kad LRON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Liquid RON (LRON) kainų prognozės modulis?

Liquid RON Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LRON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Liquid RON ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LRON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Liquid RON kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LRON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LRON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Liquid RON potencialą.

Kodėl LRON kainų prognozė yra svarbi?

LRON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LRON dabar?
Pagal jūsų prognozes, LRON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LRON kainų prognozė?
Remiantis Liquid RON (LRON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LRON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LRON 2026 m.?
1 vieneto Liquid RON (LRON) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LRON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LRON kaina 2027 m.?
Liquid RON (LRON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LRON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LRON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid RON (LRON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LRON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Liquid RON (LRON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LRON 2030 m.?
1 vieneto Liquid RON (LRON) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LRON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LRON kainų prognozė 2040 metams?
Liquid RON (LRON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LRON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.