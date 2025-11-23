iLuminary Token (ILMT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite iLuminary Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ILMT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte iLuminary Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

iLuminary Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
iLuminary Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, iLuminary Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010018 prekybos kainą 2025 m.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, iLuminary Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010519 prekybos kainą 2026 m.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ILMT ateities kaina yra $ 0.011045 su 10.25% augimo norma.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ILMT ateities kaina yra $ 0.011597 su 15.76% augimo norma.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ILMT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012177, o augimo norma – 21.55%.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ILMT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012786, o augimo norma – 27.63%.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. iLuminary Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020827 prekybos kainą.

iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. iLuminary Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.033925 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010018
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010519
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011045
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011597
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012177
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012786
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013425
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014096
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014801
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016318
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017134
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017991
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018891
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019835
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020827
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės iLuminary Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.010018
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.010019
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010027
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.010059
    0.41%
iLuminary Token (ILMT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ILMT kaina yra $0.010018. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

iLuminary Token (ILMT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ILMT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010019. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

iLuminary Token (ILMT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ILMT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010027. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

iLuminary Token (ILMT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ILMT kaina yra $0.010059. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė iLuminary Token kainų statistika

--
----

--

$ 159.37K
$ 159.37K$ 159.37K

15.96M
15.96M 15.96M

--
----

--

Naujausia ILMT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ILMT turi 15.96M apyvartą ir $ 159.37K bendrą rinkos kapitalizaciją.

iLuminary Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje iLuminary Token, dabartinė iLuminary Token kaina yra 0.010018USD. Apyvartinė iLuminary Token (ILMT) pasiūla yra 15.96M ILMT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $159,366.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -7.02%
    $ -0.000757
    $ 0.010779
    $ 0.009987
  • 7 dienos
    -49.93%
    $ -0.005002
    $ 0.018758
    $ 0.010018
  • 30 dienų
    -35.87%
    $ -0.003593
    $ 0.018758
    $ 0.010018
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas iLuminary Token kaina pasikeitė $-0.000757, atspindinti -7.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas iLuminary Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.018758 ir žemiausia $0.010018. Kainos pokytis buvo -49.93%. Ši naujausia tendencija parodo ILMT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį iLuminary Token įvyko -35.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003593 vertę. Tai rodo, kad ILMT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia iLuminary Token (ILMT) kainų prognozės modulis?

iLuminary Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ILMT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius iLuminary Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ILMT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti iLuminary Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ILMT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ILMT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą iLuminary Token potencialą.

Kodėl ILMT kainų prognozė yra svarbi?

ILMT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ILMT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ILMT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ILMT kainų prognozė?
Remiantis iLuminary Token (ILMT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ILMT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ILMT 2026 m.?
1 vieneto iLuminary Token (ILMT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ILMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ILMT kaina 2027 m.?
iLuminary Token (ILMT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ILMT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ILMT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, iLuminary Token (ILMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ILMT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, iLuminary Token (ILMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ILMT 2030 m.?
1 vieneto iLuminary Token (ILMT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ILMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ILMT kainų prognozė 2040 metams?
iLuminary Token (ILMT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ILMT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.