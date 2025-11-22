Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hyperbeat USDT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HBUSDT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hyperbeat USDT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hyperbeat USDT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:19:42(UTC+8)

Hyperbeat USDT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperbeat USDT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.082 prekybos kainą 2025 m.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperbeat USDT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1361 prekybos kainą 2026 m.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HBUSDT ateities kaina yra $ 1.1929 su 10.25% augimo norma.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HBUSDT ateities kaina yra $ 1.2525 su 15.76% augimo norma.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HBUSDT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3151, o augimo norma – 21.55%.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HBUSDT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3809, o augimo norma – 27.63%.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hyperbeat USDT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2494 prekybos kainą.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hyperbeat USDT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6640 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.082
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1361
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1929
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2525
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3151
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3809
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4499
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5224
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5986
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6785
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7624
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8505
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9431
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0402
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1422
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2494
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hyperbeat USDT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.082
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.0821
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0830
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0864
    0.41%
Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HBUSDT kaina yra $1.082. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HBUSDT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0821. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HBUSDT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0830. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HBUSDT kaina yra $1.0864. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hyperbeat USDT kainų statistika

--
----

--

$ 53.20M
$ 53.20M$ 53.20M

49.41M
49.41M 49.41M

--
----

--

Naujausia HBUSDT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HBUSDT turi 49.41M apyvartą ir $ 53.20M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hyperbeat USDT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hyperbeat USDT, dabartinė Hyperbeat USDT kaina yra 1.082USD. Apyvartinė Hyperbeat USDT (HBUSDT) pasiūla yra 49.41M HBUSDT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $53,202,288.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.44%
    $ 0.015386
    $ 1.11
    $ 1.063
  • 7 dienos
    -0.24%
    $ -0.002634
    $ 1.1190
    $ 1.0492
  • 30 dienų
    0.25%
    $ 0.002684
    $ 1.1190
    $ 1.0492
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hyperbeat USDT kaina pasikeitė $0.015386, atspindinti 1.44% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hyperbeat USDT buvo prekiaujama aukščiausia $1.1190 ir žemiausia $1.0492. Kainos pokytis buvo -0.24%. Ši naujausia tendencija parodo HBUSDT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hyperbeat USDT įvyko 0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002684 vertę. Tai rodo, kad HBUSDT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hyperbeat USDT (HBUSDT) kainų prognozės modulis?

Hyperbeat USDT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HBUSDT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hyperbeat USDT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HBUSDT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hyperbeat USDT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HBUSDT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HBUSDT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hyperbeat USDT potencialą.

Kodėl HBUSDT kainų prognozė yra svarbi?

HBUSDT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HBUSDT dabar?
Pagal jūsų prognozes, HBUSDT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HBUSDT kainų prognozė?
Remiantis Hyperbeat USDT (HBUSDT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HBUSDT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HBUSDT 2026 m.?
1 vieneto Hyperbeat USDT (HBUSDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HBUSDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HBUSDT kaina 2027 m.?
Hyperbeat USDT (HBUSDT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HBUSDT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HBUSDT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperbeat USDT (HBUSDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HBUSDT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperbeat USDT (HBUSDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HBUSDT 2030 m.?
1 vieneto Hyperbeat USDT (HBUSDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HBUSDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HBUSDT kainų prognozė 2040 metams?
Hyperbeat USDT (HBUSDT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HBUSDT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:19:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.