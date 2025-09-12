Chia Network (XCH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chia Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XCH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chia Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chia Network kainos prognozė
$10.337
+1.22%
USD
Faktinis
Prognozė
Chia Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chia Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 10.337 prekybos kainą 2025 m.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chia Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 10.8538 prekybos kainą 2026 m.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XCH ateities kaina yra $ 11.3965 su 10.25% augimo norma.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XCH ateities kaina yra $ 11.9663 su 15.76% augimo norma.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XCH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 12.5646, o augimo norma – 21.55%.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XCH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 13.1929, o augimo norma – 27.63%.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chia Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 21.4898 prekybos kainą.

Chia Network (XCH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chia Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 35.0047 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 10.337
    0.00%
  • 2026
    $ 10.8538
    5.00%
  • 2027
    $ 11.3965
    10.25%
  • 2028
    $ 11.9663
    15.76%
  • 2029
    $ 12.5646
    21.55%
  • 2030
    $ 13.1929
    27.63%
  • 2031
    $ 13.8525
    34.01%
  • 2032
    $ 14.5451
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 15.2724
    47.75%
  • 2034
    $ 16.0360
    55.13%
  • 2035
    $ 16.8378
    62.89%
  • 2036
    $ 17.6797
    71.03%
  • 2037
    $ 18.5637
    79.59%
  • 2038
    $ 19.4919
    88.56%
  • 2039
    $ 20.4665
    97.99%
  • 2040
    $ 21.4898
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Chia Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 10.337
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 10.3384
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 10.3469
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 10.3794
    0.41%
Chia Network (XCH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XCH kaina yra $10.337. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chia Network (XCH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XCH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $10.3384. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chia Network (XCH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XCH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $10.3469. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chia Network (XCH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XCH kaina yra $10.3794. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chia Network kainų statistika

$ 10.337
+1.22%

$ 149.00M
14.41M
$ 99.02K
--

Naujausia XCH kaina yra $ 10.337. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.22%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 99.02K.
Be to, XCH turi 14.41M apyvartą ir $ 149.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Chia Network (XCH)

Bandote įsigyti XCH? Dabar galite XCH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Chia Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti XCH dabar

Chia Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chia Network, dabartinė Chia Network kaina yra 10.339USD. Apyvartinė Chia Network (XCH) pasiūla yra 0.00 XCH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $149.00M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.124000
    $ 10.867
    $ 10.001
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.584999
    $ 12
    $ 9.601
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.006000
    $ 12
    $ 9.1
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chia Network kaina pasikeitė $-0.124000, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chia Network buvo prekiaujama aukščiausia $12 ir žemiausia $9.601. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo XCH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chia Network įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.006000 vertę. Tai rodo, kad XCH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Chia Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą XCH kainų istoriją

Kaip veikia Chia Network (XCH) kainų prognozės modulis?

Chia Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XCH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chia Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XCH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chia Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XCH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XCH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chia Network potencialą.

Kodėl XCH kainų prognozė yra svarbi?

XCH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XCH dabar?
Pagal jūsų prognozes, XCH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XCH kainų prognozė?
Remiantis Chia Network (XCH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XCH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XCH 2026 m.?
1 vieneto Chia Network (XCH) kaina šiandien yra $10.337. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XCH kaina 2027 m.?
Chia Network (XCH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XCH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XCH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chia Network (XCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XCH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chia Network (XCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XCH 2030 m.?
1 vieneto Chia Network (XCH) kaina šiandien yra $10.337. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XCH kainų prognozė 2040 metams?
Chia Network (XCH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XCH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.