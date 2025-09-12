Vine Coin (VINE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vine Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VINE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vine Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vine Coin kainos prognozė
$0.07138
$0.07138
+4.89%
USD
Faktinis
Prognozė
Vine Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vine Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07138 prekybos kainą 2025 m.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vine Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074949 prekybos kainą 2026 m.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VINE ateities kaina yra $ 0.078696 su 10.25% augimo norma.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VINE ateities kaina yra $ 0.082631 su 15.76% augimo norma.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VINE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086762, o augimo norma – 21.55%.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VINE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.091100, o augimo norma – 27.63%.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vine Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.148393 prekybos kainą.

Vine Coin (VINE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vine Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.241718 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07138
    0.00%
  • 2026
    $ 0.074949
    5.00%
  • 2027
    $ 0.078696
    10.25%
  • 2028
    $ 0.082631
    15.76%
  • 2029
    $ 0.086762
    21.55%
  • 2030
    $ 0.091100
    27.63%
  • 2031
    $ 0.095656
    34.01%
  • 2032
    $ 0.100438
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.105460
    47.75%
  • 2034
    $ 0.110733
    55.13%
  • 2035
    $ 0.116270
    62.89%
  • 2036
    $ 0.122084
    71.03%
  • 2037
    $ 0.128188
    79.59%
  • 2038
    $ 0.134597
    88.56%
  • 2039
    $ 0.141327
    97.99%
  • 2040
    $ 0.148393
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vine Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07138
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.071389
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071448
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.071673
    0.41%
Vine Coin (VINE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VINE kaina yra $0.07138. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vine Coin (VINE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VINE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071389. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vine Coin (VINE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VINE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071448. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vine Coin (VINE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VINE kaina yra $0.071673. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vine Coin kainų statistika

$ 0.07138
$ 0.07138$ 0.07138

+4.89%

$ 71.40M
$ 71.40M$ 71.40M

999.99M
999.99M 999.99M

$ 933.75K
$ 933.75K$ 933.75K

--

Naujausia VINE kaina yra $ 0.07138. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.89%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 933.75K.
Be to, VINE turi 999.99M apyvartą ir $ 71.40M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Vine Coin (VINE)

Bandote įsigyti VINE? Dabar galite VINE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Vine Coin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VINE dabar

Vine Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vine Coin, dabartinė Vine Coin kaina yra 0.0714USD. Apyvartinė Vine Coin (VINE) pasiūla yra 0.00 VINE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $71.40M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.001850
    $ 0.07351
    $ 0.06748
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.006760
    $ 0.07351
    $ 0.0625
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.000940
    $ 0.08278
    $ 0.05747
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vine Coin kaina pasikeitė $0.001850, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vine Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.07351 ir žemiausia $0.0625. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo VINE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vine Coin įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000940 vertę. Tai rodo, kad VINE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Vine Coin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VINE kainų istoriją

Kaip veikia Vine Coin (VINE) kainų prognozės modulis?

Vine Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VINE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vine Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VINE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vine Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VINE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VINE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vine Coin potencialą.

Kodėl VINE kainų prognozė yra svarbi?

VINE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VINE dabar?
Pagal jūsų prognozes, VINE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VINE kainų prognozė?
Remiantis Vine Coin (VINE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VINE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VINE 2026 m.?
1 vieneto Vine Coin (VINE) kaina šiandien yra $0.07138. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VINE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VINE kaina 2027 m.?
Vine Coin (VINE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VINE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VINE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vine Coin (VINE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VINE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vine Coin (VINE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VINE 2030 m.?
1 vieneto Vine Coin (VINE) kaina šiandien yra $0.07138. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VINE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VINE kainų prognozė 2040 metams?
Vine Coin (VINE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VINE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.