Toko Token (TKO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Toko Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TKO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Toko Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Toko Token kainos prognozė
$0.1894
+1.28%
USD
Faktinis
Prognozė
Toko Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Toko Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1894 prekybos kainą 2025 m.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Toko Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.198870 prekybos kainą 2026 m.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TKO ateities kaina yra $ 0.208813 su 10.25% augimo norma.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TKO ateities kaina yra $ 0.219254 su 15.76% augimo norma.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TKO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.230216, o augimo norma – 21.55%.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TKO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.241727, o augimo norma – 27.63%.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Toko Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.393748 prekybos kainą.

Toko Token (TKO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Toko Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.641375 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1894
    0.00%
  • 2026
    $ 0.198870
    5.00%
  • 2027
    $ 0.208813
    10.25%
  • 2028
    $ 0.219254
    15.76%
  • 2029
    $ 0.230216
    21.55%
  • 2030
    $ 0.241727
    27.63%
  • 2031
    $ 0.253814
    34.01%
  • 2032
    $ 0.266504
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.279830
    47.75%
  • 2034
    $ 0.293821
    55.13%
  • 2035
    $ 0.308512
    62.89%
  • 2036
    $ 0.323938
    71.03%
  • 2037
    $ 0.340135
    79.59%
  • 2038
    $ 0.357141
    88.56%
  • 2039
    $ 0.374999
    97.99%
  • 2040
    $ 0.393748
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Toko Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1894
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.189425
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.189581
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.190178
    0.41%
Toko Token (TKO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TKO kaina yra $0.1894. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Toko Token (TKO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TKO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.189425. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Toko Token (TKO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TKO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.189581. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Toko Token (TKO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TKO kaina yra $0.190178. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Toko Token kainų statistika

$ 0.1894
+1.28%

$ 32.06M
169.20M
$ 180.86K
--

Naujausia TKO kaina yra $ 0.1894. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.28%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 180.86K.
Be to, TKO turi 169.20M apyvartą ir $ 32.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Toko Token (TKO)

Bandote įsigyti TKO? Dabar galite TKO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Toko Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TKO dabar

Toko Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Toko Token, dabartinė Toko Token kaina yra 0.1895USD. Apyvartinė Toko Token (TKO) pasiūla yra 0.00 TKO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32.06M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.001800
    $ 0.1926
    $ 0.1847
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.002100
    $ 0.1941
    $ 0.1809
  • 30 dienų
    0.07%
    $ 0.012000
    $ 0.2707
    $ 0.1619
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Toko Token kaina pasikeitė $0.001800, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Toko Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.1941 ir žemiausia $0.1809. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo TKO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Toko Token įvyko 0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.012000 vertę. Tai rodo, kad TKO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Toko Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TKO kainų istoriją

Kaip veikia Toko Token (TKO) kainų prognozės modulis?

Toko Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TKO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Toko Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TKO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Toko Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TKO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TKO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Toko Token potencialą.

Kodėl TKO kainų prognozė yra svarbi?

TKO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TKO dabar?
Pagal jūsų prognozes, TKO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TKO kainų prognozė?
Remiantis Toko Token (TKO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TKO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TKO 2026 m.?
1 vieneto Toko Token (TKO) kaina šiandien yra $0.1894. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TKO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TKO kaina 2027 m.?
Toko Token (TKO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TKO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TKO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Toko Token (TKO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TKO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Toko Token (TKO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TKO 2030 m.?
1 vieneto Toko Token (TKO) kaina šiandien yra $0.1894. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TKO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TKO kainų prognozė 2040 metams?
Toko Token (TKO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TKO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.