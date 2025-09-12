THENA (THE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite THENA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek THE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte THENA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

THENA kainos prognozė
$0.3464
$0.3464$0.3464
+0.90%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:27:14(UTC+8)

THENA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

THENA (THE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, THENA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3464 prekybos kainą 2025 m.

THENA (THE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, THENA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.36372 prekybos kainą 2026 m.

THENA (THE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. THE ateities kaina yra $ 0.381906 su 10.25% augimo norma.

THENA (THE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. THE ateities kaina yra $ 0.401001 su 15.76% augimo norma.

THENA (THE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.421051, o augimo norma – 21.55%.

THENA (THE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.442103, o augimo norma – 27.63%.

THENA (THE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. THENA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.720140 prekybos kainą.

THENA (THE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. THENA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.1730 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3464
    0.00%
  • 2026
    $ 0.36372
    5.00%
  • 2027
    $ 0.381906
    10.25%
  • 2028
    $ 0.401001
    15.76%
  • 2029
    $ 0.421051
    21.55%
  • 2030
    $ 0.442103
    27.63%
  • 2031
    $ 0.464209
    34.01%
  • 2032
    $ 0.487419
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.511790
    47.75%
  • 2034
    $ 0.537380
    55.13%
  • 2035
    $ 0.564249
    62.89%
  • 2036
    $ 0.592461
    71.03%
  • 2037
    $ 0.622084
    79.59%
  • 2038
    $ 0.653188
    88.56%
  • 2039
    $ 0.685848
    97.99%
  • 2040
    $ 0.720140
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės THENA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3464
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.346447
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.346732
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.347823
    0.41%
THENA (THE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma THE kaina yra $0.3464. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

THENA (THE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė THE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.346447. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

THENA (THE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė THE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.346732. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

THENA (THE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma THE kaina yra $0.347823. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė THENA kainų statistika

$ 0.3464
$ 0.3464$ 0.3464

+0.90%

$ 38.65M
$ 38.65M$ 38.65M

111.49M
111.49M 111.49M

$ 889.26K
$ 889.26K$ 889.26K

--

Naujausia THE kaina yra $ 0.3464. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 889.26K.
Be to, THE turi 111.49M apyvartą ir $ 38.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti THENA (THE)

Bandote įsigyti THE? Dabar galite THE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti THENA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti THE dabar

THENA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje THENA, dabartinė THENA kaina yra 0.3467USD. Apyvartinė THENA (THE) pasiūla yra 0.00 THE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $38.65M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.004000
    $ 0.3553
    $ 0.3386
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.0116
    $ 0.3553
    $ 0.3244
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.098099
    $ 0.4843
    $ 0.3157
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas THENA kaina pasikeitė $0.004000, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas THENA buvo prekiaujama aukščiausia $0.3553 ir žemiausia $0.3244. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo THE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį THENA įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.098099 vertę. Tai rodo, kad THE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą THENA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą THE kainų istoriją

Kaip veikia THENA (THE) kainų prognozės modulis?

THENA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas THE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius THENA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą THE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti THENA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja THE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina THE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą THENA potencialą.

Kodėl THE kainų prognozė yra svarbi?

THE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į THE dabar?
Pagal jūsų prognozes, THE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio THE kainų prognozė?
Remiantis THENA (THE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama THE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 THE 2026 m.?
1 vieneto THENA (THE) kaina šiandien yra $0.3464. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama THE kaina 2027 m.?
THENA (THE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 THE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė THE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, THENA (THE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė THE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, THENA (THE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 THE 2030 m.?
1 vieneto THENA (THE) kaina šiandien yra $0.3464. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia THE kainų prognozė 2040 metams?
THENA (THE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 THE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:27:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.