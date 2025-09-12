Subsquid (SQD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Subsquid kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SQD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Subsquid kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Subsquid kainos prognozė
$0.07929
$0.07929
+0.87%
USD
Faktinis
Prognozė
Subsquid Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Subsquid galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07929 prekybos kainą 2025 m.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Subsquid galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.083254 prekybos kainą 2026 m.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SQD ateities kaina yra $ 0.087417 su 10.25% augimo norma.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SQD ateities kaina yra $ 0.091788 su 15.76% augimo norma.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SQD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.096377, o augimo norma – 21.55%.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SQD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.101196, o augimo norma – 27.63%.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Subsquid kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.164838 prekybos kainą.

Subsquid (SQD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Subsquid kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.268504 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07929
    0.00%
  • 2026
    $ 0.083254
    5.00%
  • 2027
    $ 0.087417
    10.25%
  • 2028
    $ 0.091788
    15.76%
  • 2029
    $ 0.096377
    21.55%
  • 2030
    $ 0.101196
    27.63%
  • 2031
    $ 0.106256
    34.01%
  • 2032
    $ 0.111568
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.117147
    47.75%
  • 2034
    $ 0.123004
    55.13%
  • 2035
    $ 0.129155
    62.89%
  • 2036
    $ 0.135612
    71.03%
  • 2037
    $ 0.142393
    79.59%
  • 2038
    $ 0.149513
    88.56%
  • 2039
    $ 0.156988
    97.99%
  • 2040
    $ 0.164838
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Subsquid kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07929
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.079300
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.079366
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.079615
    0.41%
Subsquid (SQD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SQD kaina yra $0.07929. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Subsquid (SQD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SQD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.079300. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Subsquid (SQD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SQD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.079366. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Subsquid (SQD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SQD kaina yra $0.079615. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Subsquid kainų statistika

$ 0.07929
$ 0.07929

+0.87%

$ 59.48M
$ 59.48M

750.19M
750.19M

$ 59.18K
$ 59.18K

--

Naujausia SQD kaina yra $ 0.07929. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.87%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.18K.
Be to, SQD turi 750.19M apyvartą ir $ 59.48M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Subsquid (SQD)

Subsquid istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Subsquid, dabartinė Subsquid kaina yra 0.07929USD. Apyvartinė Subsquid (SQD) pasiūla yra 0.00 SQD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $59.48M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000850
    $ 0.08086
    $ 0.07729
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000359
    $ 0.0888
    $ 0.07548
  • 30 dienų
    -0.44%
    $ -0.06377
    $ 0.14529
    $ 0.07548
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Subsquid kaina pasikeitė $-0.000850, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Subsquid buvo prekiaujama aukščiausia $0.0888 ir žemiausia $0.07548. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo SQD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Subsquid įvyko -0.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.06377 vertę. Tai rodo, kad SQD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Subsquid kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SQD kainų istoriją

Kaip veikia Subsquid (SQD) kainų prognozės modulis?

Subsquid Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SQD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Subsquid ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SQD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Subsquid kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SQD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SQD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Subsquid potencialą.

Kodėl SQD kainų prognozė yra svarbi?

SQD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SQD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SQD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SQD kainų prognozė?
Remiantis Subsquid (SQD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SQD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SQD 2026 m.?
1 vieneto Subsquid (SQD) kaina šiandien yra $0.07929. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SQD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SQD kaina 2027 m.?
Subsquid (SQD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SQD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SQD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Subsquid (SQD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SQD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Subsquid (SQD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SQD 2030 m.?
1 vieneto Subsquid (SQD) kaina šiandien yra $0.07929. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SQD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SQD kainų prognozė 2040 metams?
Subsquid (SQD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SQD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.