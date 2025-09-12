Reserve Rights (RSR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Reserve Rights kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RSR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Reserve Rights kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Reserve Rights kainos prognozė
$0.008043
$0.008043
+2.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Reserve Rights Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Reserve Rights galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008043 prekybos kainą 2025 m.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Reserve Rights galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008445 prekybos kainą 2026 m.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RSR ateities kaina yra $ 0.008867 su 10.25% augimo norma.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RSR ateities kaina yra $ 0.009310 su 15.76% augimo norma.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009776, o augimo norma – 21.55%.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010265, o augimo norma – 27.63%.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Reserve Rights kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016720 prekybos kainą.

Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Reserve Rights kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027236 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008043
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008445
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008867
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009310
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009776
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010265
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010778
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011317
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011883
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012477
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013101
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013756
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014444
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015166
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015924
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016720
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Reserve Rights kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008043
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008044
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008050
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008076
    0.41%
Reserve Rights (RSR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RSR kaina yra $0.008043. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Reserve Rights (RSR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RSR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008044. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Reserve Rights (RSR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RSR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008050. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Reserve Rights (RSR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RSR kaina yra $0.008076. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Reserve Rights kainų statistika

$ 0.008043
$ 0.008043

+2.34%

$ 481.24M
$ 481.24M

59.83B
59.83B

$ 1.98M
$ 1.98M

--

Naujausia RSR kaina yra $ 0.008043. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.98M.
Be to, RSR turi 59.83B apyvartą ir $ 481.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Reserve Rights (RSR)

Bandote įsigyti RSR? Dabar galite RSR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Reserve Rights ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RSR dabar

Reserve Rights istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Reserve Rights, dabartinė Reserve Rights kaina yra 0.008043USD. Apyvartinė Reserve Rights (RSR) pasiūla yra 0.00 RSR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $481.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000013
    $ 0.008273
    $ 0.007803
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.000514
    $ 0.008273
    $ 0.007214
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.00166
    $ 0.010133
    $ 0.006944
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Reserve Rights kaina pasikeitė $-0.000013, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Reserve Rights buvo prekiaujama aukščiausia $0.008273 ir žemiausia $0.007214. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo RSR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Reserve Rights įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00166 vertę. Tai rodo, kad RSR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Reserve Rights kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RSR kainų istoriją

Kaip veikia Reserve Rights (RSR) kainų prognozės modulis?

Reserve Rights Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RSR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Reserve Rights ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RSR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Reserve Rights kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RSR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RSR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Reserve Rights potencialą.

Kodėl RSR kainų prognozė yra svarbi?

RSR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RSR dabar?
Pagal jūsų prognozes, RSR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RSR kainų prognozė?
Remiantis Reserve Rights (RSR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RSR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RSR 2026 m.?
1 vieneto Reserve Rights (RSR) kaina šiandien yra $0.008043. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RSR kaina 2027 m.?
Reserve Rights (RSR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RSR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RSR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reserve Rights (RSR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RSR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reserve Rights (RSR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RSR 2030 m.?
1 vieneto Reserve Rights (RSR) kaina šiandien yra $0.008043. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RSR kainų prognozė 2040 metams?
Reserve Rights (RSR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RSR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.