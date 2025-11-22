RICE AI (RICE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite RICE AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RICE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte RICE AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

RICE AI kainos prognozė
$0.0116
$0.0116
-4.13%
USD
Faktinis
Prognozė
RICE AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, RICE AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0116 prekybos kainą 2025 m.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, RICE AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01218 prekybos kainą 2026 m.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RICE ateities kaina yra $ 0.012789 su 10.25% augimo norma.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RICE ateities kaina yra $ 0.013428 su 15.76% augimo norma.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RICE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.014099, o augimo norma – 21.55%.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RICE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014804, o augimo norma – 27.63%.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. RICE AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.024115 prekybos kainą.

RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. RICE AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.039281 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0116
    0.00%
  • 2026
    $ 0.01218
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012789
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013428
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014099
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014804
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015545
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016322
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.017138
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017995
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018895
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019839
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020831
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021873
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022967
    97.99%
  • 2040
    $ 0.024115
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės RICE AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.0116
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.011601
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011611
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.011647
    0.41%
RICE AI (RICE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma RICE kaina yra $0.0116. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

RICE AI (RICE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė RICE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011601. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

RICE AI (RICE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RICE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011611. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

RICE AI (RICE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RICE kaina yra $0.011647. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė RICE AI kainų statistika

$ 0.0116
$ 0.0116

-4.13%

--
--

--
--

$ 63.37K
$ 63.37K

--

Naujausia RICE kaina yra $ 0.0116. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.13%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 63.37K.
Be to, RICE turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti RICE AI (RICE)

Bandote įsigyti RICE? Dabar galite RICE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti RICE AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RICE dabar

RICE AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RICE AI, dabartinė RICE AI kaina yra 0.0116USD. Apyvartinė RICE AI (RICE) pasiūla yra 0.00 RICE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.000840
    $ 0.01253
    $ 0.0115
  • 7 dienos
    -0.40%
    $ -0.00783
    $ 0.02035
    $ 0.01097
  • 30 dienų
    -0.77%
    $ -0.03887
    $ 0.0738
    $ 0.01097
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas RICE AI kaina pasikeitė $-0.000840, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas RICE AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.02035 ir žemiausia $0.01097. Kainos pokytis buvo -0.40%. Ši naujausia tendencija parodo RICE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį RICE AI įvyko -0.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.03887 vertę. Tai rodo, kad RICE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą RICE AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RICE kainų istoriją

Kaip veikia RICE AI (RICE) kainų prognozės modulis?

RICE AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RICE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RICE AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RICE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RICE AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RICE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RICE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RICE AI potencialą.

Kodėl RICE kainų prognozė yra svarbi?

RICE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RICE dabar?
Pagal jūsų prognozes, RICE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RICE kainų prognozė?
Remiantis RICE AI (RICE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RICE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RICE 2026 m.?
1 vieneto RICE AI (RICE) kaina šiandien yra $0.0116. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RICE kaina 2027 m.?
RICE AI (RICE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RICE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RICE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RICE AI (RICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RICE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RICE AI (RICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RICE 2030 m.?
1 vieneto RICE AI (RICE) kaina šiandien yra $0.0116. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RICE kainų prognozė 2040 metams?
RICE AI (RICE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RICE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.