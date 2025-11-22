Daugiau apie RICE
RICE Kainos informacija
Kas yra RICE
RICE Baltoji knyga
RICE Oficiali svetainė
RICE Tokenomika
RICE Kainų prognozė
RICE Istorija
RICE pirkimo vadovas
RICEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą
RICE Spot
RICE USDT-M ateities sandoriai
Prieš pateikimą į rinką
Uždirbti
Airdrop+
Naujienos
Tinklaraštis
Mokytis
RICE AI (RICE) Kainos prognozavimas (USD)
Gaukite RICE AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RICE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.
RICE AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)
Remiantis jūsų prognoze, RICE AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0116 prekybos kainą 2025 m.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)
Remiantis jūsų prognoze, RICE AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01218 prekybos kainą 2026 m.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RICE ateities kaina yra $ 0.012789 su 10.25% augimo norma.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RICE ateities kaina yra $ 0.013428 su 15.76% augimo norma.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RICE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.014099, o augimo norma – 21.55%.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RICE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014804, o augimo norma – 27.63%.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. RICE AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.024115 prekybos kainą.RICE AI (RICE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)
2050 m. RICE AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.039281 prekybos kainą.
- 2025$ 0.01160.00%
- 2026$ 0.012185.00%
- 2027$ 0.01278910.25%
- 2028$ 0.01342815.76%
- 2029$ 0.01409921.55%
- 2030$ 0.01480427.63%
- 2031$ 0.01554534.01%
- 2032$ 0.01632240.71%
- 2033$ 0.01713847.75%
- 2034$ 0.01799555.13%
- 2035$ 0.01889562.89%
- 2036$ 0.01983971.03%
- 2037$ 0.02083179.59%
- 2038$ 0.02187388.56%
- 2039$ 0.02296797.99%
- 2040$ 0.024115107.89%
Trumpalaikės RICE AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų
- November 22, 2025(Šiandien)$ 0.01160.00%
- November 23, 2025(Rytoj)$ 0.0116010.01%
- November 29, 2025(Šią savaitę)$ 0.0116110.10%
- December 22, 2025(30 dienų)$ 0.0116470.41%
November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė RICE, naudojant
Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RICE, naudojant
Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RICE kaina yra
Dabartinė RICE AI kainų statistika
-4.13%
--
Kaip įsigyti RICE AI (RICE)
Bandote įsigyti RICE? Dabar galite RICE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti RICE AI ir pradėkite MEXC dabar!Sužinokite, kaip įsigyti RICE dabar
RICE AI istorinė kaina
Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RICE AI, dabartinė RICE AI kaina yra 0.0116USD. Apyvartinė RICE AI (RICE) pasiūla yra
- 24 valandos-0.06%$ -0.000840$ 0.01253$ 0.0115
- 7 dienos-0.40%$ -0.00783$ 0.02035$ 0.01097
- 30 dienų-0.77%$ -0.03887$ 0.0738$ 0.01097
Per pastarąsias 24 valandas RICE AI kaina pasikeitė
Per paskutines 7 dienas RICE AI buvo prekiaujama aukščiausia
Per pastarąjį mėnesį RICE AI įvyko
Peržiūrėkite visą RICE AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.Peržiūrėti visą RICE kainų istoriją
Kaip veikia RICE AI (RICE) kainų prognozės modulis?
RICE AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RICE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.
Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RICE AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.
Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RICE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.
Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RICE AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.
Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RICE ateitį.
Techniniai kainų prognozavimo rodikliai
Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:
Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.
Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.
Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RICE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.
Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RICE AI potencialą.
Kodėl RICE kainų prognozė yra svarbi?
RICE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:
Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.
Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.
Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.
Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.
Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.
Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.
Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.
Dažnai užduodami klausimai (DUK):
Atsakomybės apribojimas
Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.
Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.
Kokios jūsų nuotaikos dėl RICE AI?
- Labai optimistinės
- Augimo pozicija („Bullish“)
- Neutralios
- Kritimo pozicija („Bearish“)
- Labai pesimistinės
Prekiauti RICE
Populiariausi tokenai
Raskite populiariausių šiandienos tendencijų tokenų kainų prognozes.
Populiariausi prekybos apimties tokenai
Susipažinkite su didžiausią prekybos apimtį turinčių tokenų rinkos prognozėmis.
Naujai pridėti tokenai
Būkite pirmi, sužinantys naujai į sąrašą įtrauktų tokenų kainos prognozes.
Stipriausi kainos augimai
Ištyrinėkite 24 valandų didžiausių pelno gavėjų kainų prognozes.