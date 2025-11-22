Rain Protocol (RAIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rain Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RAIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rain Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rain Protocol kainos prognozė
$0.0036346
$0.0036346
+2.44%
USD
Faktinis
Prognozė
Rain Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rain Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003634 prekybos kainą 2025 m.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rain Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003816 prekybos kainą 2026 m.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RAIN ateities kaina yra $ 0.004007 su 10.25% augimo norma.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RAIN ateities kaina yra $ 0.004207 su 15.76% augimo norma.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004417, o augimo norma – 21.55%.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004638, o augimo norma – 27.63%.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rain Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007556 prekybos kainą.

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rain Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012308 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003634
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003816
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004007
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004207
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004417
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004638
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004870
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005114
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005369
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005638
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005920
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006216
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006527
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006853
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007196
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007556
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Rain Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003634
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003635
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003638
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003649
    0.41%
Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma RAIN kaina yra $0.003634. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rain Protocol (RAIN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė RAIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003635. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rain Protocol (RAIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RAIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003638. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rain Protocol (RAIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RAIN kaina yra $0.003649. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rain Protocol kainų statistika

$ 0.0036346
$ 0.0036346

+2.44%

--
----

--
----

$ 3.51M
$ 3.51M

--

Naujausia RAIN kaina yra $ 0.0036346. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.44%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.51M.
Be to, RAIN turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Rain Protocol (RAIN)

Bandote įsigyti RAIN? Dabar galite RAIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Rain Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RAIN dabar

Rain Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rain Protocol, dabartinė Rain Protocol kaina yra 0.003634USD. Apyvartinė Rain Protocol (RAIN) pasiūla yra 0.00 RAIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000002
    $ 0.00365
    $ 0.003500
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.000313
    $ 0.0038
    $ 0.003181
  • 30 dienų
    0.11%
    $ 0.000363
    $ 0.004326
    $ 0.002391
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rain Protocol kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rain Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.0038 ir žemiausia $0.003181. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo RAIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rain Protocol įvyko 0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000363 vertę. Tai rodo, kad RAIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Rain Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RAIN kainų istoriją

Kaip veikia Rain Protocol (RAIN) kainų prognozės modulis?

Rain Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RAIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rain Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RAIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rain Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RAIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RAIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rain Protocol potencialą.

Kodėl RAIN kainų prognozė yra svarbi?

RAIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RAIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, RAIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RAIN kainų prognozė?
Remiantis Rain Protocol (RAIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RAIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RAIN 2026 m.?
1 vieneto Rain Protocol (RAIN) kaina šiandien yra $0.003634. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RAIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RAIN kaina 2027 m.?
Rain Protocol (RAIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RAIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RAIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rain Protocol (RAIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RAIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rain Protocol (RAIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RAIN 2030 m.?
1 vieneto Rain Protocol (RAIN) kaina šiandien yra $0.003634. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RAIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RAIN kainų prognozė 2040 metams?
Rain Protocol (RAIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RAIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.