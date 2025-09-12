Octo Gaming (OTK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Octo Gaming kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OTK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Octo Gaming kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Octo Gaming kainos prognozė
$0.00384
$0.00384$0.00384
+4.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Octo Gaming Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Octo Gaming galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00384 prekybos kainą 2025 m.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Octo Gaming galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004032 prekybos kainą 2026 m.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OTK ateities kaina yra $ 0.004233 su 10.25% augimo norma.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OTK ateities kaina yra $ 0.004445 su 15.76% augimo norma.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OTK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004667, o augimo norma – 21.55%.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OTK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004900, o augimo norma – 27.63%.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Octo Gaming kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007983 prekybos kainą.

Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Octo Gaming kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013003 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00384
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004032
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004233
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004445
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004667
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004900
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005145
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005403
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005673
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005957
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006254
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006567
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006896
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007240
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007602
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007983
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Octo Gaming kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00384
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003840
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003843
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003855
    0.41%
Octo Gaming (OTK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OTK kaina yra $0.00384. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Octo Gaming (OTK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OTK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003840. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Octo Gaming (OTK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OTK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003843. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Octo Gaming (OTK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OTK kaina yra $0.003855. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Octo Gaming kainų statistika

$ 0.00384
$ 0.00384$ 0.00384

+4.20%

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

489.53M
489.53M 489.53M

$ 4.70K
$ 4.70K$ 4.70K

--

Naujausia OTK kaina yra $ 0.00384. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 4.70K.
Be to, OTK turi 489.53M apyvartą ir $ 1.89M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Octo Gaming (OTK)

Bandote įsigyti OTK? Dabar galite OTK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Octo Gaming ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OTK dabar

Octo Gaming istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Octo Gaming, dabartinė Octo Gaming kaina yra 0.003859USD. Apyvartinė Octo Gaming (OTK) pasiūla yra 0.00 OTK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.89M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000099
    $ 0.0039
    $ 0.00363
  • 7 dienos
    0.13%
    $ 0.000430
    $ 0.0039
    $ 0.003338
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.001320
    $ 0.00575
    $ 0.0031
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Octo Gaming kaina pasikeitė $0.000099, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Octo Gaming buvo prekiaujama aukščiausia $0.0039 ir žemiausia $0.003338. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo OTK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Octo Gaming įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001320 vertę. Tai rodo, kad OTK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Octo Gaming kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OTK kainų istoriją

Kaip veikia Octo Gaming (OTK) kainų prognozės modulis?

Octo Gaming Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OTK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Octo Gaming ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OTK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Octo Gaming kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OTK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OTK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Octo Gaming potencialą.

Kodėl OTK kainų prognozė yra svarbi?

OTK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OTK dabar?
Pagal jūsų prognozes, OTK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OTK kainų prognozė?
Remiantis Octo Gaming (OTK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OTK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OTK 2026 m.?
1 vieneto Octo Gaming (OTK) kaina šiandien yra $0.00384. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OTK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OTK kaina 2027 m.?
Octo Gaming (OTK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OTK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OTK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Octo Gaming (OTK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OTK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Octo Gaming (OTK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OTK 2030 m.?
1 vieneto Octo Gaming (OTK) kaina šiandien yra $0.00384. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OTK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OTK kainų prognozė 2040 metams?
Octo Gaming (OTK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OTK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.