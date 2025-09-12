Orderly Network (ORDER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Orderly Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ORDER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Orderly Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Orderly Network kainos prognozė
$0.1299
$0.1299$0.1299
+4.58%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:12:23(UTC+8)

Orderly Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Orderly Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1299 prekybos kainą 2025 m.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Orderly Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.136395 prekybos kainą 2026 m.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ORDER ateities kaina yra $ 0.143214 su 10.25% augimo norma.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ORDER ateities kaina yra $ 0.150375 su 15.76% augimo norma.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORDER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.157894, o augimo norma – 21.55%.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORDER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.165788, o augimo norma – 27.63%.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Orderly Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.270052 prekybos kainą.

Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Orderly Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.439887 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1299
    0.00%
  • 2026
    $ 0.136395
    5.00%
  • 2027
    $ 0.143214
    10.25%
  • 2028
    $ 0.150375
    15.76%
  • 2029
    $ 0.157894
    21.55%
  • 2030
    $ 0.165788
    27.63%
  • 2031
    $ 0.174078
    34.01%
  • 2032
    $ 0.182782
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.191921
    47.75%
  • 2034
    $ 0.201517
    55.13%
  • 2035
    $ 0.211593
    62.89%
  • 2036
    $ 0.222173
    71.03%
  • 2037
    $ 0.233281
    79.59%
  • 2038
    $ 0.244945
    88.56%
  • 2039
    $ 0.257193
    97.99%
  • 2040
    $ 0.270052
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Orderly Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1299
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.129917
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.130024
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.130433
    0.41%
Orderly Network (ORDER) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ORDER kaina yra $0.1299. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Orderly Network (ORDER) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ORDER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.129917. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Orderly Network (ORDER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ORDER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.130024. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Orderly Network (ORDER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ORDER kaina yra $0.130433. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Orderly Network kainų statistika

$ 0.1299
$ 0.1299$ 0.1299

+4.58%

$ 38.47M
$ 38.47M$ 38.47M

296.12M
296.12M 296.12M

$ 149.66K
$ 149.66K$ 149.66K

--

Naujausia ORDER kaina yra $ 0.1299. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.58%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 149.66K.
Be to, ORDER turi 296.12M apyvartą ir $ 38.47M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Orderly Network (ORDER)

Bandote įsigyti ORDER? Dabar galite ORDER įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Orderly Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ORDER dabar

Orderly Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Orderly Network, dabartinė Orderly Network kaina yra 0.1299USD. Apyvartinė Orderly Network (ORDER) pasiūla yra 0.00 ORDER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $38.47M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000299
    $ 0.1301
    $ 0.1233
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.0063
    $ 0.1395
    $ 0.1232
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.003900
    $ 0.2057
    $ 0.1188
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Orderly Network kaina pasikeitė $0.000299, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Orderly Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.1395 ir žemiausia $0.1232. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo ORDER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Orderly Network įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003900 vertę. Tai rodo, kad ORDER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Orderly Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ORDER kainų istoriją

Kaip veikia Orderly Network (ORDER) kainų prognozės modulis?

Orderly Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ORDER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Orderly Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ORDER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Orderly Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ORDER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ORDER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Orderly Network potencialą.

Kodėl ORDER kainų prognozė yra svarbi?

ORDER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ORDER dabar?
Pagal jūsų prognozes, ORDER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ORDER kainų prognozė?
Remiantis Orderly Network (ORDER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ORDER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ORDER 2026 m.?
1 vieneto Orderly Network (ORDER) kaina šiandien yra $0.1299. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORDER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ORDER kaina 2027 m.?
Orderly Network (ORDER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ORDER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ORDER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orderly Network (ORDER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ORDER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orderly Network (ORDER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ORDER 2030 m.?
1 vieneto Orderly Network (ORDER) kaina šiandien yra $0.1299. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORDER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ORDER kainų prognozė 2040 metams?
Orderly Network (ORDER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ORDER kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:12:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.