Ontology Token (ONT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ontology Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ONT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ontology Token kainą
%

Ontology Token kainos prognozė
$0.1408
+2.02%
USD
Faktinis
Prognozė
Ontology Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ontology Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1408 prekybos kainą 2025 m.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ontology Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.147840 prekybos kainą 2026 m.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ONT ateities kaina yra $ 0.155232 su 10.25% augimo norma.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ONT ateities kaina yra $ 0.162993 su 15.76% augimo norma.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.171143, o augimo norma – 21.55%.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.179700, o augimo norma – 27.63%.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ontology Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.292713 prekybos kainą.

Ontology Token (ONT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ontology Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.476798 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1408
    0.00%
  • 2026
    $ 0.147840
    5.00%
  • 2027
    $ 0.155232
    10.25%
  • 2028
    $ 0.162993
    15.76%
  • 2029
    $ 0.171143
    21.55%
  • 2030
    $ 0.179700
    27.63%
  • 2031
    $ 0.188685
    34.01%
  • 2032
    $ 0.198119
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.208025
    47.75%
  • 2034
    $ 0.218427
    55.13%
  • 2035
    $ 0.229348
    62.89%
  • 2036
    $ 0.240815
    71.03%
  • 2037
    $ 0.252856
    79.59%
  • 2038
    $ 0.265499
    88.56%
  • 2039
    $ 0.278774
    97.99%
  • 2040
    $ 0.292713
    107.89%
Trumpalaikės Ontology Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1408
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.140819
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.140935
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.141378
    0.41%
Ontology Token (ONT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ONT kaina yra $0.1408. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ontology Token (ONT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ONT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.140819. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ontology Token (ONT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ONT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.140935. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ontology Token (ONT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ONT kaina yra $0.141378. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ontology Token kainų statistika

$ 0.1408
$ 128.79M
914.70M
$ 512.29K
--

Naujausia ONT kaina yra $ 0.1408. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 512.29K.
Be to, ONT turi 914.70M apyvartą ir $ 128.79M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Ontology Token (ONT)

Bandote įsigyti ONT? Dabar galite ONT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Ontology Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ONT dabar

Ontology Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ontology Token, dabartinė Ontology Token kaina yra 0.1408USD. Apyvartinė Ontology Token (ONT) pasiūla yra 0.00 ONT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $128.79M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000100
    $ 0.1424
    $ 0.1376
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.004299
    $ 0.1424
    $ 0.133
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.0063
    $ 0.2289
    $ 0.126
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ontology Token kaina pasikeitė $0.000100, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ontology Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.1424 ir žemiausia $0.133. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo ONT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ontology Token įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0063 vertę. Tai rodo, kad ONT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Ontology Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ONT kainų istoriją

Kaip veikia Ontology Token (ONT) kainų prognozės modulis?

Ontology Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ONT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ontology Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ONT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ontology Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ONT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ONT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ontology Token potencialą.

Kodėl ONT kainų prognozė yra svarbi?

ONT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ONT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ONT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ONT kainų prognozė?
Remiantis Ontology Token (ONT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ONT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ONT 2026 m.?
1 vieneto Ontology Token (ONT) kaina šiandien yra $0.1408. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ONT kaina 2027 m.?
Ontology Token (ONT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ONT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ONT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ontology Token (ONT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ONT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ontology Token (ONT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ONT 2030 m.?
1 vieneto Ontology Token (ONT) kaina šiandien yra $0.1408. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ONT kainų prognozė 2040 metams?
Ontology Token (ONT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ONT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.