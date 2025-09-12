Nakamoto Games (NAKA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nakamoto Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NAKA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nakamoto Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nakamoto Games kainos prognozė
$0.337
$0.337$0.337
+4.85%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:02:44(UTC+8)

Nakamoto Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nakamoto Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.337 prekybos kainą 2025 m.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nakamoto Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.353850 prekybos kainą 2026 m.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NAKA ateities kaina yra $ 0.371542 su 10.25% augimo norma.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NAKA ateities kaina yra $ 0.390119 su 15.76% augimo norma.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAKA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.409625, o augimo norma – 21.55%.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAKA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.430106, o augimo norma – 27.63%.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nakamoto Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.700598 prekybos kainą.

Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nakamoto Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.1412 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.337
    0.00%
  • 2026
    $ 0.353850
    5.00%
  • 2027
    $ 0.371542
    10.25%
  • 2028
    $ 0.390119
    15.76%
  • 2029
    $ 0.409625
    21.55%
  • 2030
    $ 0.430106
    27.63%
  • 2031
    $ 0.451612
    34.01%
  • 2032
    $ 0.474192
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.497902
    47.75%
  • 2034
    $ 0.522797
    55.13%
  • 2035
    $ 0.548937
    62.89%
  • 2036
    $ 0.576384
    71.03%
  • 2037
    $ 0.605203
    79.59%
  • 2038
    $ 0.635463
    88.56%
  • 2039
    $ 0.667236
    97.99%
  • 2040
    $ 0.700598
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nakamoto Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.337
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.337046
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.337323
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.338384
    0.41%
Nakamoto Games (NAKA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NAKA kaina yra $0.337. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nakamoto Games (NAKA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NAKA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.337046. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nakamoto Games (NAKA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NAKA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.337323. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nakamoto Games (NAKA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NAKA kaina yra $0.338384. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nakamoto Games kainų statistika

$ 0.337
$ 0.337$ 0.337

+4.85%

$ 35.66M
$ 35.66M$ 35.66M

105.76M
105.76M 105.76M

$ 449.71K
$ 449.71K$ 449.71K

--

Naujausia NAKA kaina yra $ 0.337. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.85%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 449.71K.
Be to, NAKA turi 105.76M apyvartą ir $ 35.66M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Nakamoto Games (NAKA)

Bandote įsigyti NAKA? Dabar galite NAKA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Nakamoto Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NAKA dabar

Nakamoto Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nakamoto Games, dabartinė Nakamoto Games kaina yra 0.3372USD. Apyvartinė Nakamoto Games (NAKA) pasiūla yra 0.00 NAKA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $35.66M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.010000
    $ 0.37
    $ 0.318
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.031899
    $ 0.37
    $ 0.2865
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.065699
    $ 0.4315
    $ 0.2865
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nakamoto Games kaina pasikeitė $0.010000, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nakamoto Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.37 ir žemiausia $0.2865. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo NAKA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nakamoto Games įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.065699 vertę. Tai rodo, kad NAKA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Nakamoto Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NAKA kainų istoriją

Kaip veikia Nakamoto Games (NAKA) kainų prognozės modulis?

Nakamoto Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NAKA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nakamoto Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NAKA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nakamoto Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NAKA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NAKA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nakamoto Games potencialą.

Kodėl NAKA kainų prognozė yra svarbi?

NAKA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NAKA dabar?
Pagal jūsų prognozes, NAKA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NAKA kainų prognozė?
Remiantis Nakamoto Games (NAKA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NAKA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NAKA 2026 m.?
1 vieneto Nakamoto Games (NAKA) kaina šiandien yra $0.337. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAKA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NAKA kaina 2027 m.?
Nakamoto Games (NAKA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NAKA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NAKA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nakamoto Games (NAKA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NAKA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nakamoto Games (NAKA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NAKA 2030 m.?
1 vieneto Nakamoto Games (NAKA) kaina šiandien yra $0.337. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAKA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NAKA kainų prognozė 2040 metams?
Nakamoto Games (NAKA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NAKA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:02:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.