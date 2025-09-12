Metal Blockchain (METAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metal Blockchain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek METAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metal Blockchain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metal Blockchain kainos prognozė
$0.40217
+4.27%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:00:31(UTC+8)

Metal Blockchain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metal Blockchain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.40217 prekybos kainą 2025 m.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metal Blockchain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.422278 prekybos kainą 2026 m.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. METAL ateities kaina yra $ 0.443392 su 10.25% augimo norma.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. METAL ateities kaina yra $ 0.465562 su 15.76% augimo norma.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, METAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.488840, o augimo norma – 21.55%.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, METAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.513282, o augimo norma – 27.63%.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metal Blockchain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.836082 prekybos kainą.

Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metal Blockchain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3618 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.40217
    0.00%
  • 2026
    $ 0.422278
    5.00%
  • 2027
    $ 0.443392
    10.25%
  • 2028
    $ 0.465562
    15.76%
  • 2029
    $ 0.488840
    21.55%
  • 2030
    $ 0.513282
    27.63%
  • 2031
    $ 0.538946
    34.01%
  • 2032
    $ 0.565893
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.594188
    47.75%
  • 2034
    $ 0.623897
    55.13%
  • 2035
    $ 0.655092
    62.89%
  • 2036
    $ 0.687847
    71.03%
  • 2037
    $ 0.722239
    79.59%
  • 2038
    $ 0.758351
    88.56%
  • 2039
    $ 0.796269
    97.99%
  • 2040
    $ 0.836082
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Metal Blockchain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.40217
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.402225
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.402555
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.403822
    0.41%
Metal Blockchain (METAL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma METAL kaina yra $0.40217. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metal Blockchain (METAL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė METAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.402225. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metal Blockchain (METAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė METAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.402555. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metal Blockchain (METAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma METAL kaina yra $0.403822. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metal Blockchain kainų statistika

$ 0.40217
+4.27%

$ 0.00
0.00
$ 71.22K
--

Naujausia METAL kaina yra $ 0.40217. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.27%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 71.22K.
Be to, METAL turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Metal Blockchain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metal Blockchain, dabartinė Metal Blockchain kaina yra 0.40217USD. Apyvartinė Metal Blockchain (METAL) pasiūla yra 0.00 METAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.022760
    $ 0.439
    $ 0.37469
  • 7 dienos
    0.16%
    $ 0.056510
    $ 0.439
    $ 0.3382
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.057869
    $ 0.47299
    $ 0.25407
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metal Blockchain kaina pasikeitė $0.022760, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metal Blockchain buvo prekiaujama aukščiausia $0.439 ir žemiausia $0.3382. Kainos pokytis buvo 0.16%. Ši naujausia tendencija parodo METAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metal Blockchain įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.057869 vertę. Tai rodo, kad METAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Metal Blockchain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą METAL kainų istoriją

Kaip veikia Metal Blockchain (METAL) kainų prognozės modulis?

Metal Blockchain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas METAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metal Blockchain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą METAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metal Blockchain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja METAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina METAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metal Blockchain potencialą.

Kodėl METAL kainų prognozė yra svarbi?

METAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į METAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, METAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio METAL kainų prognozė?
Remiantis Metal Blockchain (METAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama METAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 METAL 2026 m.?
1 vieneto Metal Blockchain (METAL) kaina šiandien yra $0.40217. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, METAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama METAL kaina 2027 m.?
Metal Blockchain (METAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 METAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė METAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metal Blockchain (METAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė METAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metal Blockchain (METAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 METAL 2030 m.?
1 vieneto Metal Blockchain (METAL) kaina šiandien yra $0.40217. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, METAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia METAL kainų prognozė 2040 metams?
Metal Blockchain (METAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 METAL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.