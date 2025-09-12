Maverick Protocol (MAV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Maverick Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MAV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Maverick Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Maverick Protocol kainos prognozė
$0.07033
$0.07033$0.07033
-4.80%
USD
Faktinis
Prognozė
Maverick Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Maverick Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07033 prekybos kainą 2025 m.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Maverick Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.073846 prekybos kainą 2026 m.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MAV ateities kaina yra $ 0.077538 su 10.25% augimo norma.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MAV ateities kaina yra $ 0.081415 su 15.76% augimo norma.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.085486, o augimo norma – 21.55%.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.089760, o augimo norma – 27.63%.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Maverick Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.146211 prekybos kainą.

Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Maverick Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.238162 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07033
    0.00%
  • 2026
    $ 0.073846
    5.00%
  • 2027
    $ 0.077538
    10.25%
  • 2028
    $ 0.081415
    15.76%
  • 2029
    $ 0.085486
    21.55%
  • 2030
    $ 0.089760
    27.63%
  • 2031
    $ 0.094248
    34.01%
  • 2032
    $ 0.098961
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.103909
    47.75%
  • 2034
    $ 0.109104
    55.13%
  • 2035
    $ 0.114560
    62.89%
  • 2036
    $ 0.120288
    71.03%
  • 2037
    $ 0.126302
    79.59%
  • 2038
    $ 0.132617
    88.56%
  • 2039
    $ 0.139248
    97.99%
  • 2040
    $ 0.146211
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Maverick Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07033
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.070339
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.070397
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.070619
    0.41%
Maverick Protocol (MAV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MAV kaina yra $0.07033. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Maverick Protocol (MAV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MAV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.070339. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Maverick Protocol (MAV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MAV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.070397. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Maverick Protocol (MAV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MAV kaina yra $0.070619. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Maverick Protocol kainų statistika

$ 0.07033
$ 0.07033

-4.80%

$ 48.52M
$ 48.52M

689.55M
689.55M

$ 7.38M
$ 7.38M

--

Naujausia MAV kaina yra $ 0.07033. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.80%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 7.38M.
Be to, MAV turi 689.55M apyvartą ir $ 48.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Maverick Protocol (MAV)

Bandote įsigyti MAV? Dabar galite MAV įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Maverick Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MAV dabar

Maverick Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Maverick Protocol, dabartinė Maverick Protocol kaina yra 0.07036USD. Apyvartinė Maverick Protocol (MAV) pasiūla yra 0.00 MAV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $48.52M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.00272
    $ 0.0755
    $ 0.06599
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.00834
    $ 0.08177
    $ 0.06296
  • 30 dienų
    0.17%
    $ 0.010119
    $ 0.08473
    $ 0.05099
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Maverick Protocol kaina pasikeitė $0.00272, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Maverick Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.08177 ir žemiausia $0.06296. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo MAV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Maverick Protocol įvyko 0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.010119 vertę. Tai rodo, kad MAV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Maverick Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MAV kainų istoriją

Kaip veikia Maverick Protocol (MAV) kainų prognozės modulis?

Maverick Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MAV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Maverick Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MAV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Maverick Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MAV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MAV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Maverick Protocol potencialą.

Kodėl MAV kainų prognozė yra svarbi?

MAV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MAV dabar?
Pagal jūsų prognozes, MAV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MAV kainų prognozė?
Remiantis Maverick Protocol (MAV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MAV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MAV 2026 m.?
1 vieneto Maverick Protocol (MAV) kaina šiandien yra $0.07033. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MAV kaina 2027 m.?
Maverick Protocol (MAV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MAV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MAV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Maverick Protocol (MAV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MAV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Maverick Protocol (MAV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MAV 2030 m.?
1 vieneto Maverick Protocol (MAV) kaina šiandien yra $0.07033. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MAV kainų prognozė 2040 metams?
Maverick Protocol (MAV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MAV kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.