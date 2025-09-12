Terra Classic (LUNC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Terra Classic kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LUNC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Terra Classic kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Terra Classic kainos prognozė
$0.00006068
+0.99%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:24:52(UTC+8)

Terra Classic Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Terra Classic galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000060 prekybos kainą 2025 m.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Terra Classic galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000063 prekybos kainą 2026 m.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LUNC ateities kaina yra $ 0.000066 su 10.25% augimo norma.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LUNC ateities kaina yra $ 0.000070 su 15.76% augimo norma.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000073, o augimo norma – 21.55%.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000077, o augimo norma – 27.63%.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Terra Classic kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000126 prekybos kainą.

Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Terra Classic kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000205 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000060
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000063
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000066
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000070
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000073
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000077
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000081
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000085
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000089
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000094
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000098
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000103
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000108
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000114
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000120
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000126
    107.89%
Trumpalaikės Terra Classic kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000060
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000060
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000060
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000060
    0.41%
Terra Classic (LUNC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LUNC kaina yra $0.000060. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Terra Classic (LUNC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LUNC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000060. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Terra Classic (LUNC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LUNC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000060. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Terra Classic (LUNC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LUNC kaina yra $0.000060. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Terra Classic kainų statistika

$ 0.00006068
$ 0.00006068$ 0.00006068

+0.99%

$ 333.80M
$ 333.80M$ 333.80M

5.50T
5.50T 5.50T

$ 891.68K
$ 891.68K$ 891.68K

--

Naujausia LUNC kaina yra $ 0.00006068. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.99%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 891.68K.
Be to, LUNC turi 5.50T apyvartą ir $ 333.80M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Terra Classic (LUNC)

Bandote įsigyti LUNC? Dabar galite LUNC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Terra Classic ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LUNC dabar

Terra Classic istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Terra Classic, dabartinė Terra Classic kaina yra 0.000060USD. Apyvartinė Terra Classic (LUNC) pasiūla yra 0.00 LUNC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $333.80M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000061
    $ 0.000059
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000001
    $ 0.000061
    $ 0.000058
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000001
    $ 0.000064
    $ 0.000056
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Terra Classic kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Terra Classic buvo prekiaujama aukščiausia $0.000061 ir žemiausia $0.000058. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo LUNC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Terra Classic įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad LUNC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Terra Classic kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LUNC kainų istoriją

Kaip veikia Terra Classic (LUNC) kainų prognozės modulis?

Terra Classic Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LUNC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Terra Classic ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LUNC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Terra Classic kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LUNC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LUNC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Terra Classic potencialą.

Kodėl LUNC kainų prognozė yra svarbi?

LUNC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LUNC dabar?
Pagal jūsų prognozes, LUNC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LUNC kainų prognozė?
Remiantis Terra Classic (LUNC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LUNC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LUNC 2026 m.?
1 vieneto Terra Classic (LUNC) kaina šiandien yra $0.00006. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LUNC kaina 2027 m.?
Terra Classic (LUNC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LUNC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LUNC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Terra Classic (LUNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LUNC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Terra Classic (LUNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LUNC 2030 m.?
1 vieneto Terra Classic (LUNC) kaina šiandien yra $0.00006. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LUNC kainų prognozė 2040 metams?
Terra Classic (LUNC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LUNC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:24:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.