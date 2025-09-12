Kava Labs (KAVA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kava Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KAVA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kava Labs kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kava Labs kainos prognozė
$0.3658
-0.29%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:16:32(UTC+8)

Kava Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kava Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3658 prekybos kainą 2025 m.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kava Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.384090 prekybos kainą 2026 m.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KAVA ateities kaina yra $ 0.403294 su 10.25% augimo norma.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KAVA ateities kaina yra $ 0.423459 su 15.76% augimo norma.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAVA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.444632, o augimo norma – 21.55%.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAVA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.466863, o augimo norma – 27.63%.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kava Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.760471 prekybos kainą.

Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kava Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2387 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3658
    0.00%
  • 2026
    $ 0.384090
    5.00%
  • 2027
    $ 0.403294
    10.25%
  • 2028
    $ 0.423459
    15.76%
  • 2029
    $ 0.444632
    21.55%
  • 2030
    $ 0.466863
    27.63%
  • 2031
    $ 0.490206
    34.01%
  • 2032
    $ 0.514717
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.540453
    47.75%
  • 2034
    $ 0.567475
    55.13%
  • 2035
    $ 0.595849
    62.89%
  • 2036
    $ 0.625642
    71.03%
  • 2037
    $ 0.656924
    79.59%
  • 2038
    $ 0.689770
    88.56%
  • 2039
    $ 0.724258
    97.99%
  • 2040
    $ 0.760471
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kava Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3658
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.365850
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.366150
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.367303
    0.41%
Kava Labs (KAVA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KAVA kaina yra $0.3658. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kava Labs (KAVA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KAVA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.365850. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kava Labs (KAVA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KAVA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.366150. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kava Labs (KAVA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KAVA kaina yra $0.367303. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kava Labs kainų statistika

$ 0.3658
-0.29%

$ 396.11M
1.08B
$ 572.04K
--

Naujausia KAVA kaina yra $ 0.3658. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 572.04K.
Be to, KAVA turi 1.08B apyvartą ir $ 396.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kava Labs (KAVA)

Bandote įsigyti KAVA? Dabar galite KAVA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kava Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KAVA dabar

Kava Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kava Labs, dabartinė Kava Labs kaina yra 0.3658USD. Apyvartinė Kava Labs (KAVA) pasiūla yra 0.00 KAVA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $396.11M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.008299
    $ 0.3742
    $ 0.3638
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.005500
    $ 0.3762
    $ 0.3603
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.029799
    $ 0.4017
    $ 0.3461
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kava Labs kaina pasikeitė $-0.008299, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kava Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.3762 ir žemiausia $0.3603. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo KAVA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kava Labs įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.029799 vertę. Tai rodo, kad KAVA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kava Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KAVA kainų istoriją

Kaip veikia Kava Labs (KAVA) kainų prognozės modulis?

Kava Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KAVA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kava Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KAVA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kava Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KAVA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KAVA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kava Labs potencialą.

Kodėl KAVA kainų prognozė yra svarbi?

KAVA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KAVA dabar?
Pagal jūsų prognozes, KAVA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KAVA kainų prognozė?
Remiantis Kava Labs (KAVA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KAVA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KAVA 2026 m.?
1 vieneto Kava Labs (KAVA) kaina šiandien yra $0.3658. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KAVA kaina 2027 m.?
Kava Labs (KAVA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KAVA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KAVA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kava Labs (KAVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KAVA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kava Labs (KAVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KAVA 2030 m.?
1 vieneto Kava Labs (KAVA) kaina šiandien yra $0.3658. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KAVA kainų prognozė 2040 metams?
Kava Labs (KAVA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KAVA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:16:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.