Hemi (HEMI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hemi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HEMI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hemi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hemi kainos prognozė
$0.01988
-3.30%
USD
Faktinis
Prognozė
Hemi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hemi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01988 prekybos kainą 2025 m.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hemi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020874 prekybos kainą 2026 m.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HEMI ateities kaina yra $ 0.021917 su 10.25% augimo norma.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HEMI ateities kaina yra $ 0.023013 su 15.76% augimo norma.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HEMI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024164, o augimo norma – 21.55%.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HEMI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025372, o augimo norma – 27.63%.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hemi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.041329 prekybos kainą.

Hemi (HEMI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hemi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.067320 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01988
    0.00%
  • 2026
    $ 0.020874
    5.00%
  • 2027
    $ 0.021917
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023013
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024164
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025372
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026641
    34.01%
  • 2032
    $ 0.027973
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029371
    47.75%
  • 2034
    $ 0.030840
    55.13%
  • 2035
    $ 0.032382
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034001
    71.03%
  • 2037
    $ 0.035701
    79.59%
  • 2038
    $ 0.037486
    88.56%
  • 2039
    $ 0.039361
    97.99%
  • 2040
    $ 0.041329
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hemi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.01988
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.019882
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.019899
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.019961
    0.41%
Hemi (HEMI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HEMI kaina yra $0.01988. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hemi (HEMI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HEMI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.019882. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hemi (HEMI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HEMI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019899. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hemi (HEMI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HEMI kaina yra $0.019961. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hemi kainų statistika

$ 0.01988
$ 0.01988$ 0.01988

-3.30%

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

977.50M
977.50M 977.50M

$ 457.02K
$ 457.02K$ 457.02K

--

Naujausia HEMI kaina yra $ 0.01988. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.30%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 457.02K.
Be to, HEMI turi 977.50M apyvartą ir $ 19.43M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hemi (HEMI)

Bandote įsigyti HEMI? Dabar galite HEMI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hemi ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HEMI dabar

Hemi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hemi, dabartinė Hemi kaina yra 0.01988USD. Apyvartinė Hemi (HEMI) pasiūla yra 0.00 HEMI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19.43M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000349
    $ 0.02211
    $ 0.01951
  • 7 dienos
    -0.26%
    $ -0.007169
    $ 0.02715
    $ 0.01768
  • 30 dienų
    -0.64%
    $ -0.036449
    $ 0.06214
    $ 0.01768
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hemi kaina pasikeitė $-0.000349, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hemi buvo prekiaujama aukščiausia $0.02715 ir žemiausia $0.01768. Kainos pokytis buvo -0.26%. Ši naujausia tendencija parodo HEMI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hemi įvyko -0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.036449 vertę. Tai rodo, kad HEMI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hemi kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HEMI kainų istoriją

Kaip veikia Hemi (HEMI) kainų prognozės modulis?

Hemi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HEMI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hemi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HEMI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hemi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HEMI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HEMI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hemi potencialą.

Kodėl HEMI kainų prognozė yra svarbi?

HEMI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HEMI dabar?
Pagal jūsų prognozes, HEMI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HEMI kainų prognozė?
Remiantis Hemi (HEMI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HEMI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HEMI 2026 m.?
1 vieneto Hemi (HEMI) kaina šiandien yra $0.01988. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HEMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HEMI kaina 2027 m.?
Hemi (HEMI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HEMI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HEMI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hemi (HEMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HEMI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hemi (HEMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HEMI 2030 m.?
1 vieneto Hemi (HEMI) kaina šiandien yra $0.01988. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HEMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HEMI kainų prognozė 2040 metams?
Hemi (HEMI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HEMI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:38:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.